Simpatia do Amor com Perfume: Veja passo a passo!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com essa simpatia simples e poderosa, você pode acabar encontrando o seu amor ou conquistar aquela pessoa deseja. Saiba como fazer o ritual!

Clique aqui e escute a matéria

Está buscando por um amor bonito e verdadeiro?

A simpatia do perfume pode acabar se tornando sua grande aliada para encontrar o amor ou conquistar aquela pessoa amada.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual simples e poderoso. Veja agora e aproveite!

Simpatia do Amor com Perfume

De acordo com o portal AstroCentro, escolha uma fragrância que você usa quando costuma encontrar o amado, aquela que a faz se sentir poderosa e sensual.

É importante sempre escolher uma essência ou uma nota marcante para representar a sua personalidade, mas não exagere, pois o cheio pode acabar ficando enjoativo.

Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores. - Foto: iStock

Materiais:

Um vidro do seu perfume favorito



Alecrim em pó



Artemísia em pó

Como fazer?

Primeiro, vá para a casa do seu amado e fique onde ninguém a veja. Feito isso, pegue um punhado de cada erva em pó e assopre na direção em que ele está. Não esfregue as mãos.

Depois, passe um pouco de perfume nas mãos e esfregue-as, gerando calor. Coloque mais pó e assopre ao vento, em direção à casa dizendo:

VEJA TAMBÉM: Simpatia poderosa para ganhar corpo rápido

"Vento que vaga, leve meu feitiço. Faça com que (diga o nome da pessoa) me ame. Ervas e essência, façam com que (diga novamente o nome da pessoa) me veja com outros olhos. Direcionem o amor dele para mim".

Use esse perfume sempre que for estar perto da sua pessoa amada.