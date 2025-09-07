fechar
Simpatia do Amor com Perfume: Veja passo a passo!

Com essa simpatia simples e poderosa, você pode acabar encontrando o seu amor ou conquistar aquela pessoa deseja. Saiba como fazer o ritual!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 07/09/2025 às 14:55
Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca.
Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

Está buscando por um amor bonito e verdadeiro?

A simpatia do perfume pode acabar se tornando sua grande aliada para encontrar o amor ou conquistar aquela pessoa amada.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual simples e poderoso. Veja agora e aproveite!

Simpatia do Amor com Perfume

De acordo com o portal AstroCentro, escolha uma fragrância que você usa quando costuma encontrar o amado, aquela que a faz se sentir poderosa e sensual.

É importante sempre escolher uma essência ou uma nota marcante para representar a sua personalidade, mas não exagere, pois o cheio pode acabar ficando enjoativo.

Foto: iStock
Um frasco de perfume apoiado em um ramo de flores. - Foto: iStock

Materiais:

  • Um vidro do seu perfume favorito
  • Alecrim em pó
  • Artemísia em pó

Como fazer?

Primeiro, vá para a casa do seu amado e fique onde ninguém a veja. Feito isso, pegue um punhado de cada erva em e assopre na direção em que ele está. Não esfregue as mãos.

Depois, passe um pouco de perfume nas mãos e esfregue-as, gerando calor. Coloque mais pó e assopre ao vento, em direção à casa dizendo:

"Vento que vaga, leve meu feitiço. Faça com que (diga o nome da pessoa) me ame. Ervas e essência, façam com que (diga novamente o nome da pessoa) me veja com outros olhos. Direcionem o amor dele para mim".

Use esse perfume sempre que for estar perto da sua pessoa amada.

