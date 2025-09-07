fechar
Simpatia poderosa para ganhar corpo rápido

Está desejando engordar de maneira saudável? Separamos o passo a passo de uma simpatia simples e poderosa que pode ajudar nesse processo!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 07/09/2025 às 13:17
Imagem ilustrativa de uma mulher comendo!
Imagem ilustrativa de uma mulher comendo! - Reprodução/ iStock

A busca por um corpo mais volumoso e com mais massa muscular é comum, e muitas pessoas recorrem a dietas, exercícios e até mesmo a métodos alternativos para alcançar seus objetivos.

Entre esses métodos, a simpatia para ganhar corpo rápido surge como uma promessa de ajuda extra.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual simples e poderoso. Veja agora!

Simpatia para ganhar corpo rápido

De acordo com o portal AstroCentro, fazer essa simpatia com fé e dedicação é extremamente importante.

Além disso, escolha um local mais calmo, que lhe traga paz e que não haja o risco de ser interrompida por ninguém.

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • 1 pão de forma;
  • 1 lápis;
  • Água;
  • Corante azul;
  • Cadarço;
  • Grãos (aposte na diversidade deles).

Como fazer?

Comece misturando o corante azul na água, depois tampe e deixe em cima da geladeira por uma semana, não deixe ninguém mexer nele.

Passado esse prazo, você vai pegar o cadarço e colocá-lo dentro da água azul, salpicando os grãos.

Deixe para que eles se misturem e se dissolvam o máximo que puder.

Depois, basta amarrar o cadarço e deixe-o guardado o tempo que você desejar engordar e deixe essa água reservada.

Pegue o pão de forma e vá comento um por dia, pingando um pouco da água azul e falando: "Frei Donato, que come toda a comida do prato".

Rapidamente você perceberá a diferença no seu corpo.

