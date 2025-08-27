fechar
Cariúcha alfineta Bruna Marquezine após entrevista negada: "Que simpatia!"

Climão? Atitudes de Bruna Marquezine diante de tentativa de entrevista do Fofocalizando inspirou críticas por parte da apresentadora Cariúcha.

Por Thallys Menezes Publicado em 27/08/2025 às 23:41
Cariúcha e Bruna Marquezine
Cariúcha e Bruna Marquezine - Reprodução/SBT | Reprodução/Instagram

Cariúcha soltou o verbo no Fofocalizando!

Na edição do programa de entretenimento nesta quarta-feira (27/08), uma das pautas foi a tentativa de entrevista feita a Bruna Marquezine durante desembarque em aeroporto.

Abordada por um repórter do programa, a atriz não parou para conversar e evitou responder perguntas sobre sua vida amorosa e sua festa de 30 anos, organizada recentemente.

Cariúcha considerou a postura de Bruna inadequada e não poupou críticas à artista.

Cariúcha solta o verbo contra Bruna Marquezine

"Nossa que simpatia! Simpática ela, né?", ironizou a apresentadora. "Vocês que estão se preparando para serem atrizes ou famosos, vocês têm que se preparar também para a imprensa, pra mídia", disse.

"É o que eu volto a falar: 'Ah, eu quero ter minha vida privada', então vai estudar pra você ser CLT, advogado ou outra profissão que você não precise expor a sua imagem, porque, infelizmente, é o preço a ser pago. Agora eu tô aqui e vou falar: a gente fica rica e ganha muito bem, graças a vocês. Até com quem me esculhamba, eu sou simpática", completou, segundo o portal Terra.

