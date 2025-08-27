Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Romulo Estrela, o protagonista de Três Graças, a próxima novela das nove, da Globo, apareceu sem camisa, em alguns cliques na praia. O galã exibiu o peitoral definido e abdômen trincado, para a alegria dos seguidores.
“O homem mais lindo do Brasil”, “Que tiro foi esse?”, “Na minha cabeça, eu mereço um desses”, “Te amo, lindo demais”, “Maravilhoso, sempre arrasando”, “Mais lindo que o Pix do salário caindo na conta”, foram alguns comentários.
Em relação ao seu personagem em Três Graças, novela que vai substituir o remake de Vale Tudo, Romulo esclareceu que vai viver mais um mocinho. “Paulinho é um policial honesto, muito íntegro, mas tem um certo problema com relações amorosas. Ele é um fracasso nesse lugar. Mas tudo muda quando ele conhece a personagem da Sophie Charlotte, a Gerluce”, disse em entrevista ao Gshow.
O ator também confessou que está animado com o fato da trama ser ambientada em São Paulo. “Estou muito animado e feliz de gravar essa novela aqui em São Paulo, uma cidade tão diversa, tão múltipla… Tenho certeza que vocês também vão adorar acompanhar a história de todos esses personagens, vão se identificar e torcer por eles“, confessou.
