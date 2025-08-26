Amaury Lorenzo provoca e surge só de toalha em selfie

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Amaury Lorenzo, ator, surgiu molhadinho, só de toalha, em selfie sensual compartilhada na rede social. O galã global mostrou o abdômen trincado e colecionou elogios.

“Um belo espelho”, “Deixa cair essa toalha, bebê”, “Esse homem”, “Eu sentava até desmaiar”, “Sensualizando, né, seu gostoso?”, “Que delícia”, “Gostoso e abusado”, “Que perna é essa”, “A gente fica louco“, foram alguns comentários.

Em alta na Globo, o ator comentou sobre essa atual fase na carreira. “Esses dias me perguntaram na rede Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, você fez Vítimas do Dia foi um sucesso, Dança dos Famosos em segundo lugar um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, uma audiência do caramba, um sucesso! Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, explicou.

Por falar em Amaury Lorenzo, o ator está confirmado na próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Ele fará parte do núcleo de humor da trama.

Amaury Lorenzo. Foto: Reprodução/ Instagram

