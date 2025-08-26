fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Amaury Lorenzo provoca e surge só de toalha em selfie

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 7:07
Amaury Lorenzo provoca e surge só de toalha em selfie
Amaury Lorenzo provoca e surge só de toalha em selfie - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Amaury Lorenzo, ator, surgiu molhadinho, só de toalha, em selfie sensual compartilhada na rede social. O galã global mostrou o abdômen trincado e colecionou elogios.

“Um belo espelho”, “Deixa cair essa toalha, bebê”, “Esse homem”, “Eu sentava até desmaiar”, “Sensualizando, né, seu gostoso?”, “Que delícia”, “Gostoso e abusado”, “Que perna é essa”, “A gente fica louco“, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’

Em alta na Globo, o ator comentou sobre essa atual fase na carreira. “Esses dias me perguntaram na rede Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, você fez Vítimas do Dia foi um sucesso, Dança dos Famosos em segundo lugar um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, uma audiência do caramba, um sucesso! Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, explicou.

Por falar em Amaury Lorenzo, o ator está confirmado na próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Ele fará parte do núcleo de humor da trama.

Amaury Lorenzo. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Amaury Lorenzo provoca e surge só de toalha em selfie foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

‘Três Graças’: Gabriela Loran fala sobre formar par romântico com Pedro Novaes
Gabriela Loran

‘Três Graças’: Gabriela Loran fala sobre formar par romântico com Pedro Novaes
Três Graças: nova novela de Aguinaldo Silva terá retorno de Nazaré e Comendador José Alfredo
Aguinaldo Silva

Três Graças: nova novela de Aguinaldo Silva terá retorno de Nazaré e Comendador José Alfredo

Compartilhe

Tags