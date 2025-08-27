Pedro Pascal pode estrelar novo filme de romance gay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após "Quarteto Fantástico" e "The Last of Us", Pedro Pascal é cotado para estrelar filme de temática LGBTQIAP+ com cenas explícitas.

Pedro Pascal já tem um novo projeto a vista!

Após "Quarteto Fantástico" e "The Last of Us", o ator chileno está em negociações para estrelar "De Noche" ("À Noite", em espanhol), filme de romance LGBTQIAPN+ do diretor Todd Haynes. Danny Ramirez ("Capitão América: Admirável Mundo Novo") interpretará seu par romântico.

A escalação surge após polêmicas envolvendo o ator Joaquin Phoenix nos bastidores da produção, que chegou a ser dada como cancelada.

"De Noche" seria estrelado por Joaquin Phoenix.



Segundo o site Deadline, Pedro Pascal é cotado para ocupar o papel principal do filme, que pertencia a Joaquin Phoenix.

As filmagens de "De Noche" estavam originalmente programadas para 2024, mas foram abortadas quando Joaquin desistiu da produção a poucos dias do início das gravações.

O artista vencedor do Oscar por "Coringa" nunca explicou publicamente o que motivou a decisão. Por meses, o projeto foi dado publicamente como encerrado.

Agora, a expectativa é que as filmagens comecem no fim deste ano em Guadalajara, no México.

Ironicamente, este ano Pedro e Joaquin estrelaram juntos o filme "Eddington", do diretor Ari Aster, sátira da polarização política norte-americana ambientada durante a pandemia da Covid-19.

Pascal também já dividiu as telas com Ramirez na segunda temporada de "The Last of Us".

Qual é a história de "De Noche"?

"De Noche" tem como foco o romance entre um policial corrupto (papel que pode ser de Pascal) e seu amante mais novo (Danny Ramirez), nos anos 1930. Na história, o casal foge de Los Angeles e recomeça a vida no México.

Segundo a imprensa, o roteiro do filme contém cenas sexuais bastante explícitas entre os protagonistas, com rumores de que deverá receber a classificação indicativa NC-17, uma das mais restritivas nos EUA.