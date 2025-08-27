fechar
Filmes | Notícia

Pior que mercúrio retrógrado: 5 filmes com amores do passado voltando atrás

Confira lista de filmes feita pelo blog Social1 de longas mostram o retorno de amores do passado - o que nem sempre pode ser um bom sinal

Por Paloma Xavier Publicado em 27/08/2025 às 14:54
Confira filmes sobre o retorno de pessoas do passado
Confira filmes sobre o retorno de pessoas do passado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O período de mercúrio retrógrado é um pesadelo para quem entende de signos. Esse período afeta negativamente a comunicação, a tecnologia e os transportes, podendo causar atrasos, mal-entendidos e instabilidades, além de poder trazer de volta alguém do passado.

No entanto, esse retorno de alguém do passado pode não ser necessariamente ruim. Pode ser um teste para suas convicções atuais, uma lembrança de quem você não quer mais ser ou até o amor da sua vida batendo à porta.

Leia Também

Para quem curte filmes que convidam a essa reflexão, o Social1 elencou longas que mostram o retorno de amores do passado.

Amores materialistas

Divulgação
Dakota Johnson vive triângulo romântico com Pedro Pascal e Chris Evans em 'Amores Materialistas' - Divulgação

O drama romântico com pitadas de comédia “Amores materialistas” acompanha Lucy, uma "casamenteira" de Nova York, que se encontra em um triângulo amoroso. Ela está dividida entre seu ex-namorado, John, um ator que trabalha como garçom e ator, e um pretendente rico e charmoso, Harry.

O longa explora as questões de amor, dinheiro, status social e as escolhas que fazemos em nossos relacionamentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Brilho eterno de uma mente sem lembranças

Divulgação
Jim Carrey e Kate Winslet protagonizam o filme 'Brilho eterno de uma mente sem lembranças' - Divulgação

Após um término doloroso, Joel decide apagar todas as memórias de sua ex-namorada, Clementine, através de um procedimento. No entanto, durante o processo, ele se arrepende e luta para salvar as memórias de seu amor, provando que o reencontro deles não foi um acaso.

Diário de uma paixão

Divulgação
Em 'Diário de uma paixão', os personagens de Ryan Gosling e Rachel McAdams se reencontram e precisam decidir se investem no amor que ainda sentem - Divulgação

Grande título do gênero romântico, “Diário de uma paixão” conta a história do amor de verão entre o operário Noah a rica Allie na década de 1940. Apesar da separação causada pelas diferenças sociais, anos depois eles se reencontram e precisam decidir se o amor que sentem um pelo outro é forte o suficiente para superar os obstáculos.

O melhor de mim

Divulgação
James Marsden e Michelle Monaghan são os protagonistas de 'O melhor de mim', filme baseado no livro homônimo de Nicholas Sparks - Divulgação

Dawson e Amanda foram um casal apaixonado na adolescência, mas as circunstâncias da vida os separaram. Vinte e cinco anos depois, eles se reencontram no funeral de um amigo em comum e se deparam com sentimentos que nunca desapareceram, questionando o caminho que suas vidas tomaram.

Vidas passadas

Divulgação
Greta Lee e Teo Yoo são, respectivamente, Nora e Hae Sung em 'Vidas Passadas' - Divulgação

Nora e Hae Sung são dois amigos de infância que têm uma profunda conexão. Eles são separados quando a família de Nora emigra da Coreia do Sul. Duas décadas depois, eles se reencontram em Nova York e passam uma semana juntos, confrontando as noções de destino e o que poderia ter sido em suas vidas. O drama explora de forma sensível as reverberações do passado no presente e a complexidade das relações humanas.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Simpatia da romã para conquistar o boy
SIMPATIAS

Simpatia da romã para conquistar o boy

Compartilhe

Tags