Pior que mercúrio retrógrado: 5 filmes com amores do passado voltando atrás
Confira lista de filmes feita pelo blog Social1 de longas mostram o retorno de amores do passado - o que nem sempre pode ser um bom sinal
O período de mercúrio retrógrado é um pesadelo para quem entende de signos. Esse período afeta negativamente a comunicação, a tecnologia e os transportes, podendo causar atrasos, mal-entendidos e instabilidades, além de poder trazer de volta alguém do passado.
No entanto, esse retorno de alguém do passado pode não ser necessariamente ruim. Pode ser um teste para suas convicções atuais, uma lembrança de quem você não quer mais ser ou até o amor da sua vida batendo à porta.
Para quem curte filmes que convidam a essa reflexão, o Social1 elencou longas que mostram o retorno de amores do passado.
Amores materialistas
O drama romântico com pitadas de comédia “Amores materialistas” acompanha Lucy, uma "casamenteira" de Nova York, que se encontra em um triângulo amoroso. Ela está dividida entre seu ex-namorado, John, um ator que trabalha como garçom e ator, e um pretendente rico e charmoso, Harry.
O longa explora as questões de amor, dinheiro, status social e as escolhas que fazemos em nossos relacionamentos.
Brilho eterno de uma mente sem lembranças
Após um término doloroso, Joel decide apagar todas as memórias de sua ex-namorada, Clementine, através de um procedimento. No entanto, durante o processo, ele se arrepende e luta para salvar as memórias de seu amor, provando que o reencontro deles não foi um acaso.
Diário de uma paixão
Grande título do gênero romântico, “Diário de uma paixão” conta a história do amor de verão entre o operário Noah a rica Allie na década de 1940. Apesar da separação causada pelas diferenças sociais, anos depois eles se reencontram e precisam decidir se o amor que sentem um pelo outro é forte o suficiente para superar os obstáculos.
O melhor de mim
Dawson e Amanda foram um casal apaixonado na adolescência, mas as circunstâncias da vida os separaram. Vinte e cinco anos depois, eles se reencontram no funeral de um amigo em comum e se deparam com sentimentos que nunca desapareceram, questionando o caminho que suas vidas tomaram.
Vidas passadas
Nora e Hae Sung são dois amigos de infância que têm uma profunda conexão. Eles são separados quando a família de Nora emigra da Coreia do Sul. Duas décadas depois, eles se reencontram em Nova York e passam uma semana juntos, confrontando as noções de destino e o que poderia ter sido em suas vidas. O drama explora de forma sensível as reverberações do passado no presente e a complexidade das relações humanas.