Era cilada! 5 filmes que ajudam a desencanar daquele 'amor'

Confira uma lista elencada pelo Social1 de filmes de gêneros variados que ajudam a desencanar de um 'amor' - que na verdade era cilada

O grupo Molejo bem que avisou: não era amor, era cilada. Agora, desencanar parece uma missão difícil, mas não impossível. E, para te ajudar nessa missão, o blog Social1 elencou uma lista de filmes que mostram que a vida continua - inclusive até melhor.

500 dias com ela

Filme '500 dias com ela' - Divulgação

Uma história sobre amor, não de amor, o filme "500 dias com ela" foi criticado por muitos, mas foi injustiçado pelo tempo. O longa acompanha Tom, um romântico incurável que se apaixona por Summer, uma colega de trabalho que não acredita no amor.

A trama é apresentada de forma não linear, mostrando os 500 dias do relacionamento do ponto de vista de Tom e sua jornada para entender o que deu errado após o término com Summer. A principal mensagem do filme é que a idealização do amor pode levar à desilusão e que é importante aceitar que nem todo relacionamento tem um final feliz.

A pior pessoa do mundo

Cena do filme 'A pior pessoa do mundo' - Divulgação

O filme "A pior pessoa do mundo" segue a vida de Julie, uma jovem que se aproxima dos 30 anos com uma crise existencial, indecisa sobre sua carreira e seus relacionamentos. A história, dividida em capítulos, explora seus dilemas enquanto a protagonista navega entre amores e escolhas, em uma jornada de autodescoberta para entender quem ela realmente é.

Comer, rezar, amar

Cena do filme 'Comer, rezar, amar' - Divulgação

Um clássico para quem precisa se reencontrar. O filme "Comer, rezar, amar" acompanha uma mulher (interpretada por ninguém menos que Julia Roberts!) que, após o divórcio, embarca em uma jornada de autodescoberta pela Itália, Índia e Indonésia.

O longa pode ser uma ótima inspiração para entender que a felicidade pode ser encontrada dentro de você mesmo.

Ele não está tão a fim de você

Cena do filme 'Ele não está tão a fim de você' - Divulgação

O clássico "Ele não está tão a fim de você" é uma comédia romântica com várias histórias interligadas que exploram os desafios do namoro moderno. A principal premissa do filme é a de que, na maioria dos casos, a incerteza e a confusão em um relacionamento podem ser resolvidas com uma simples regra: se alguém realmente estiver a fim de você, a pessoa fará um esforço para demonstrar.

Que horas eu te pego?

Cena do filme 'Que horas eu te pego?' - Divulgação

Protagonizado por Jennifer Lawrence, a comédia "Que horas eu te pego?" acompanha Maddie, uma mulher que, para não perder sua casa, aceita um trabalho inusitado: namorar um adolescente de 19 anos, Percy, a pedido de seus pais. O objetivo é ajudar o jovem introvertido a ganhar experiência social antes de ir para a faculdade. A partir daí, a história se desenrola com situações hilárias e a formação de uma amizade inesperada entre os dois.

