Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 8:54
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão) - Observatório da TV

Neste sábado (23), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Spot, um Cão da Pesada.

Ficha Técnica:

Título: Spot, um Cão da Pesada (See Spot Run – EUA/2001) – Warner – Comédia – Livre (HD) 

Elenco: David Arquette / Angus T. Jones / Anthony Anderson

Direção: John Whitesell     

Sinopse:

O atrapalhado carteiro Gordon não gosta de cães e tem suas armas para mantê-los bem longe dele. Mas, tudo pode mudar quando um supercão, treinado pelo FBI, fugindo de uns criminosos, se refugia no seu caminhão.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

