Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

Neste sábado (23), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Spot, um Cão da Pesada.

Título: Spot, um Cão da Pesada (See Spot Run – EUA/2001) – Warner – Comédia – Livre (HD)

Elenco: David Arquette / Angus T. Jones / Anthony Anderson

Direção: John Whitesell

Sinopse:

O atrapalhado carteiro Gordon não gosta de cães e tem suas armas para mantê-los bem longe dele. Mas, tudo pode mudar quando um supercão, treinado pelo FBI, fugindo de uns criminosos, se refugia no seu caminhão.

