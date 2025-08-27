Diretor dos filmes Harry Potter detona série e levanta dúvidas sobre nova adaptação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Chris Columbus, diretor dos filmes Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, não escondeu sua insatisfação com a nova adaptação da saga pela HBO. Em entrevista ao podcast The Rest Is Entertainment, o cineasta afirmou que a série parece mais uma repetição do que algo inovador.

“Eu estava vendo essas fotos… e ele [Nick Frost] estava usando exatamente a mesma fantasia que desenhamos para o Hagrid. Uma parte de mim pensava: Qual é o sentido? Eu pensei que tudo seria diferente, mas é mais do mesmo. Vai ser tudo igual”, disse Columbus, que também produziu O Prisioneiro de Azkaban, dirigido por Alfonso Cuarón.

Apesar da crítica, o diretor admitiu sentir certo orgulho por ver suas ideias ainda presentes na produção: “É muito lisonjeiro, porque penso: é exatamente esse o traje do Hagrid que desenhamos. Então, em parte é emocionante, mas também é uma espécie de déjà vu”.

Questionado se havia traços de inveja em seus comentários, Columbus foi direto: “Inveja? Não. É hora de seguir em frente. Sempre tive problemas com a ideia de franquia. Tenho muito orgulho dos três primeiros filmes em que me envolvi, mas estou seguindo em frente”.

A série da HBO

Prevista para estrear em 2027, a produção é descrita como uma “adaptação fiel” dos livros de J.K. Rowling. Serão sete temporadas, cada uma dedicada a um livro da saga, explorando em detalhes o universo bruxo.

O elenco traz Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella como Hermione e Alastair Stout como Ron Weasley. Entre os veteranos confirmados estão John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Outros destaques incluem Luke Thallon como Professor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lúcio Malfoy. A família Weasley e os Dursley também já têm seus intérpretes confirmados.

Enquanto a HBO aposta em uma versão detalhada e extensa da obra, Chris Columbus mantém sua posição de que os filmes originais já cumpriram o papel de levar a magia de Harry Potter para o público.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br