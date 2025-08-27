Diretor dos filmes Harry Potter detona série e levanta dúvidas sobre nova adaptação
Chris Columbus, diretor dos filmes Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, não escondeu sua insatisfação com a nova adaptação da saga pela HBO. Em entrevista ao podcast The Rest Is Entertainment, o cineasta afirmou que a série parece mais uma repetição do que algo inovador.
“Eu estava vendo essas fotos… e ele [Nick Frost] estava usando exatamente a mesma fantasia que desenhamos para o Hagrid. Uma parte de mim pensava: Qual é o sentido? Eu pensei que tudo seria diferente, mas é mais do mesmo. Vai ser tudo igual”, disse Columbus, que também produziu O Prisioneiro de Azkaban, dirigido por Alfonso Cuarón.
Apesar da crítica, o diretor admitiu sentir certo orgulho por ver suas ideias ainda presentes na produção: “É muito lisonjeiro, porque penso: é exatamente esse o traje do Hagrid que desenhamos. Então, em parte é emocionante, mas também é uma espécie de déjà vu”.
Questionado se havia traços de inveja em seus comentários, Columbus foi direto: “Inveja? Não. É hora de seguir em frente. Sempre tive problemas com a ideia de franquia. Tenho muito orgulho dos três primeiros filmes em que me envolvi, mas estou seguindo em frente”.
A série da HBO
Prevista para estrear em 2027, a produção é descrita como uma “adaptação fiel” dos livros de J.K. Rowling. Serão sete temporadas, cada uma dedicada a um livro da saga, explorando em detalhes o universo bruxo.
O elenco traz Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella como Hermione e Alastair Stout como Ron Weasley. Entre os veteranos confirmados estão John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Outros destaques incluem Luke Thallon como Professor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lúcio Malfoy. A família Weasley e os Dursley também já têm seus intérpretes confirmados.
Enquanto a HBO aposta em uma versão detalhada e extensa da obra, Chris Columbus mantém sua posição de que os filmes originais já cumpriram o papel de levar a magia de Harry Potter para o público.
