5 filmes de suspense imperdíveis que vão te deixar sem fôlego
Que tal uma maratona incrível com cinco filmes de suspense marcantes que vão te prender do início ao fim? Confira a seguir e prepare a pipoca!
Clique aqui e escute a matéria
Filmes de suspense são perfeitos para quem quer uma história que prenda do começo ao fim e faça desconfiar de tudo e de todos na tela.
A força do suspense está em como ele mexe com nossa mente e muitas obras do gênero são capazes de nos deixar fixados na tela, ansiosos por uma resposta.
A seguir, confira cinco filmes de suspense clássicos, elogiados e imperdíveis para assistir. Já prepara a pipoca!
O Silêncio dos Inocentes (1991)
Para capturar um serial killer que arranca a pele de suas vítimas, a jovem agente do FBI Clarice Starling (Jodie Foster) busca a ajuda de um perigoso psicopata canibal, o Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).
Chinatown (1974)
O detetive particular J.J. Gittes (Jack Nicholson) é contratado por uma mulher para investigar uma suposta traição.
Ele logo descobre que a cliente era uma farsante e se envolve com a verdadeira esposa, Evelyn Mulwray (Faye Dunaway). Quando o marido dela aparece morto, Gittes se vê no meio de uma rede de segredos e corrupção na cidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fargo (1996)
Um gerente de concessionária (William H. Macy) em dificuldades financeiras planeja o sequestro da própria esposa. Ele contrata dois criminosos, mas o plano dá terrivelmente errado, resultando em um triplo assassinato.
Uma chefe de polícia grávida (Frances McDormand) entra em cena para investigar o caso, que continua a provocar uma série de mortes imprevisíveis.
Zodíaco (2007)
Em 1969, três jornais de San Francisco recebem cartas de um assassino em série que se autodenomina "Zodíaco".
As cartas contêm códigos e ameaças, causando pânico na população. Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), um tímido cartunista, fica obcecado pelo caso e se junta à investigação para decifrar a mente do criminoso.
Janela Indiscreta (1954)
Confinado em seu apartamento com a perna quebrada, o fotógrafo L.B. Jeffries (James Stewart) passa o tempo observando a vida de seus vizinhos.
No entanto, sua curiosidade o leva a suspeitar que um assassinato foi cometido no prédio em frente.