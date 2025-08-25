fechar
Mistério, suspense e críticas: o que esconde uma casa da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 16:17
Lançado em 2018, o filme Vende-se Esta Casa (The Open House) é um suspense psicológico que explora os limites do medo e da paranoia. Dirigido por Matt Angel e Suzanne Coote, a trama acompanha Logan Wallace (Dylan Minnette) e sua mãe Naomi (Piercey Dalton), que, após uma tragédia familiar, se mudam para uma casa isolada à venda. O que parecia ser um recomeço tranquilo logo se transforma em um pesadelo, com presenças estranhas e acontecimentos inexplicáveis.

O roteiro, também assinado por Angel e Coote, utiliza o ambiente da casa como um personagem à parte, criando uma atmosfera de tensão constante. A fotografia de Filip Vandewal contribui para o clima sombrio, enquanto a trilha sonora de Joseph Shirley intensifica os momentos de suspense.

Apesar das intenções, o filme recebeu críticas mistas. No AdoroCinema, possui uma avaliação de 0,7, enquanto no IMDb a nota é 3,3. Muitos espectadores apontam para a falta de um desenvolvimento mais profundo da história e um final que deixa mais perguntas do que respostas.

Vende-se Esta Casa é uma opção para quem busca um thriller psicológico com elementos de mistério, mas pode não agradar a todos devido à sua narrativa ambígua e ritmo lento.

