Cariúcha e filho de Gugu Liberato são flagrados aos beijos em festa do filho de Faustão

A noite de quinta-feira (21) foi marcada por um momento inesperado no universo dos famosos. Cariúcha, de 41 anos, e João Augusto Liberato, de 23, foram vistos em clima de intimidade durante a festa organizada por João Silva. Os dois chegaram juntos e acabaram flagrados trocando beijos, em imagens que logo circularam nas redes sociais após serem publicadas por Lucas Guimarães em seu Instagram.

O evento, que recebeu o nome de Festa do João, reuniu personalidades conhecidas e amigos próximos do filho de Faustão. Com apenas 21 anos, João Silva busca consolidar sua identidade no meio artístico e já estreou sua própria atração no SBT, exibida aos sábados à noite. O encontro, portanto, também marcou uma etapa importante de sua trajetória profissional.

Durante a comemoração, o jovem anfitrião comentou sobre a proposta do evento. “Eu sou uma pessoa que sempre gostou de receber. Eu faço bastante festa em casa, pros amigos, e acho que fazer um evento desse pode virar algo anual”, explicou.

Ele ainda ressaltou que deseja manter vivo o espírito de reunião cultivado pelo pai. “Meu pai sempre teve a pizza em casa com os amigos, com a família, com os colegas da classe artística… Eu quero transformar isso em uma tradição também, só que agora com festa”, declarou.

