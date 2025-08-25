Cariúcha abre o jogo sobre beijo em filho de Gugu: "Delícia"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal à vista? Cariúcha comentou no Fofocalizando o beijo em João Augusto Liberato e disse ter se surpreendido com o filho de Gugu.



Novo casal? A apresentadora Cariúcha comentou pela primeira vez o beijo que trocou com João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu Liberato.

A ex-Fazenda abriu o jogo sobe os momentos que compartilhou com o rapaz de 23 anos.

Cariúcha fala sobre beijo no filho de Gugu

O beijo entre Cariúcha e João aconteceu durante a festa de João Silva, herdeiro de Faustão, na última quinta-feira (21), e voltou a repercutir após ser exibido no Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (25).

A apresentadora descreveu o rapaz como alguém educado, simples e de personalidade humilde, ressaltando que, apesar de viverem em universos distintos, encontraram afinidades. Ela também afirmou que a experiência foi positiva e deixou claro que a aproximação foi marcada por sintonia.

"Deixa eu falar só uma coisinha sobre o João Liberato. Além do beijo, que foi uma delícia, esse menino foi muito bem criado. Que menino humilde, muito simples. Nós conversamos sobre muitas coisas. Vocês acham que não temos nada em comum, porque são dois mundos diferentes, mas temos a simplicidade em comum", revelou a apresentadora de 41 anos.

O momento íntimo foi registrado em vídeo pelo influenciador Lucas Guimarães e compartilhado no Instagram. Desde então, a cena viralizou nas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JEISIVAM / FUTRICAS E FOFOCAS (@futricasefofocas)



