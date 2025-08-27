Gil do Vigor e Diego Hypólito surgem em clima de romance durante evento; veja fotos
Gil do Vigor e Diego Hypólito foram flagrados andando de mãos dadas no evento e surpreenderam os internautas. Veja agora mais detalhes!
Na noite da última terça-feira, 26 de agosto, Gil do Vigor e Diego Hypólito prestigiaram Gloria Groove ao marcarem presença no espetáculo Wicked, em São Paulo.
Mas o que realmente chamou a atenção não foi o talento da cantora, mas sim o flagra que mostra os dois ex-BBB de mãos dadas.
É importante saber que os rumores de um affair entre os dois não começaram agora.
Na época da Bate-Papo BBB, logo após ter saído do reality, o ginasta revelou que já havia trocado mensagens com Gil antes de entrar no BBB 25.
"Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar", contou.
"A gente trocava mensagem, já combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava, meu coração até batia mais forte", completou.
Segundo o portal Gshow, o atleta reforçou que está solteiro, mas não negou a possibilidade de viver um romance com o apresentador.
Já Gil comentou: "A gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?"