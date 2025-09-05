fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia da calcinha vermelha para conquistar seu amor

Com essa simpatia poderosa, você pode conquistar aquela pessoa amada. A seguir, vamos apresentar o passo a passo desse ritual para você testar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 14:26
Imagem ilustrativa de uma calcinha vermelha
Imagem ilustrativa de uma calcinha vermelha - Reprodução/ iStock

A busca por um grande amor ou por fortalecer uma paixão é um desejo comum e, ao longo do tempo, diversas simpatias surgiram para auxiliar nessa jornada.

A simpatia da calcinha vermelha é uma das mais famosas e populares no Brasil, especialmente por sua associação com a energia do amor e da sensualidade.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual. Veja agora e aproveite!

Simpatia da calcinha vermelha para conquistar seu amor

De acordo com o portal AstroCentro esse ritual é simples, mas muito poderoso.

Materiais:

  •  1 calcinha vermelha nova – Atenção é necessário que a cor da costura seja a mesma da peça;
  • Um pedaço de tecido da mesma cor para fazer um saquinho;
  • Papel;
  • Caneta;
  • Alfinete de fralda;
  • Linha;
  • Agulha.

Como fazer?

Comece escrevendo no pedaço de papel: "São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. Rogai por mim que estou desolada e precisando da sua ajuda neste momento. Imploro que me ajude a conquistar o coração de (nome do pretendente). Amém".

Feito isso, faça um saquinho vermelho (bem pequeno) e coloque a oração dentro.

Em seguida, feche com a linha da mesma cor que a peça íntima escolhida. Carregue o saquinho pendurado em sua calcinha e quando conseguir o que tanto deseja, guarde em uma gaveta onde ninguém mexa.

É importante lembrar que simpatias poderosas servem para atrair coisas boas e positividade.

Acredite no poder desse ritual, mas tenha sempre em mente que as coisas acontecem quando realmente devem acontecer.

