Simpatias | Notícia

Simpatia da batata para o seu amor te procurar!

A batata é usada por anos como o ingrediente principal para fazer que o amado te procure. Essa simpatia é poderosa e muito simples de fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 10:00
Imagem ilustrativa de batatas!
Imagem ilustrativa de batatas! - Reprodução/ iStock

O desejo de ser notado pela pessoa amada é um sentimento presente no coração de muitos.

Em momentos de incerteza, muitas pessoas buscam rituais e crenças para dar uma forcinha ao destino.

A simpatia da batata para o amor te procurar é uma das mais conhecidas e populares, especialmente para quem quer reacender a chama de uma paixão ou iniciar um novo romance.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!

Simpatia da batata

De acordo com o portal AstroCentro, serão necessários apenas três ingredientes para fazer essa simpatia.

Materiais:

  • 1 lápis;
  • 1 papel em branco;
  • Batata do tipo inglesa.

Como fazer?

Comece furando um buraco pequeno na batata, de modo que se tire uma tampinha, para que a batata possa ser fechada depois.

No papel, escreva o nome da pessoa que tenha que te procurar, corte o pedaço com o nome e dobre de forma que caiba no buraco da batata.

Depois de colocar, basta fechar com a tampinha feita anteriormente.

Guarde bem em uma gaveta onde somente você mexe, pois ninguém pode encontrar. Também é importante guardar a batata em um pote com tampa, para que não suje nada enquanto a batata sofre o processo de decomposição.

Deixe a batata no local até ele te procurar, e caso isso não aconteça em uma semana, repita a simpatia.

