Simpatias | Notícia

Simpatia de Amor com Alho: Aprenda esse ritual simples e poderoso!

Para as pessoas que desejam encontrar um amor, a simpatia do alho pode ser uma grande aliada. Veja o passo a passo para fazer em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 07/09/2025 às 13:44
Imagem ilustrativa do alho!
Imagem ilustrativa do alho! - Reprodução/ iStock

Em busca de um empurrãozinho do destino no amor, muitas pessoas recorrem a rituais e crenças populares.

Entre as mais conhecidas, a simpatia de amor com alho se destaca pela simplicidade e pela promessa de resultados rápidos.

A seguir, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!

Simpatia de Amor com Alho

O portal AstroCentro alerta que essa simpatia deve ser realizada em noite de lua cheia ou crescente, sob hipótese alguma deve ser feita em noite de lua nova ou minguante.

Imagem ilustrativa do alho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 caneta;
  • 1 papel branco;
  • 1 dente de alho com casca.

Como fazer?

No papel branco, escreva o nome da pessoa amada que você deseja atrair e embrulhe o dente de alho com esse papel.

Feito isso, coloque esse embrulho embaixo de um móvel bastante pesado. Assim que você escutar o barulho do alho sendo esmagado, diga três vezes as seguintes palavras:

"Da mesma forma que o móvel esmaga o alho, também a sua timidez e falta de coragem em me procurar será amassada pelo desejo de me falar (nome da pessoa em causa)".

O dente de alho deve ficar embaixo do móvel até que a pessoa te procure, e se você achar que ainda não funcionou, repita a simpatia na próxima lua cheia.

