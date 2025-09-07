Simpatia de Amor com Alho: Aprenda esse ritual simples e poderoso!
Para as pessoas que desejam encontrar um amor, a simpatia do alho pode ser uma grande aliada. Veja o passo a passo para fazer em casa!
Em busca de um empurrãozinho do destino no amor, muitas pessoas recorrem a rituais e crenças populares.
Entre as mais conhecidas, a simpatia de amor com alho se destaca pela simplicidade e pela promessa de resultados rápidos.
A seguir, vamos apresentar o passo a passo desse ritual incrível. Veja agora!
Simpatia de Amor com Alho
O portal AstroCentro alerta que essa simpatia deve ser realizada em noite de lua cheia ou crescente, sob hipótese alguma deve ser feita em noite de lua nova ou minguante.
Materiais:
- 1 caneta;
- 1 papel branco;
- 1 dente de alho com casca.
Como fazer?
No papel branco, escreva o nome da pessoa amada que você deseja atrair e embrulhe o dente de alho com esse papel.
Feito isso, coloque esse embrulho embaixo de um móvel bastante pesado. Assim que você escutar o barulho do alho sendo esmagado, diga três vezes as seguintes palavras:
"Da mesma forma que o móvel esmaga o alho, também a sua timidez e falta de coragem em me procurar será amassada pelo desejo de me falar (nome da pessoa em causa)".
O dente de alho deve ficar embaixo do móvel até que a pessoa te procure, e se você achar que ainda não funcionou, repita a simpatia na próxima lua cheia.