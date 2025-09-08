fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia do Sal na Frigideira para Revelar Falsidade

Está sentindo uma energia negativa na sua vida? A simpatia do sal pode ser uma aliada para revelar se existe alguma pessoa falsa na sua vida!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/09/2025 às 10:24
Imagem ilustrativa do sal!
Imagem ilustrativa do sal! - Reprodução/ iStock

A busca por respostas e a necessidade de se proteger de energias negativas levam muitas pessoas a recorrerem a rituais antigos.

Entre as práticas mais conhecidas, a simpatia do sal na frigideira se destaca por sua simplicidade e fama de revelar a verdade.

O ritual é muito utilizado para identificar pessoas falsas, afastar a inveja e purificar o ambiente.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!

Simpatia do Sal na Frigideira

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • Sal;
  • Frigideira.

Como fazer?

A simpatia do sal na frigideira é muito simples de fazer. Na frigideira, que deve estar em fogo baixo para não se queimar, coloque um punhado de sal.

Em seguida, faça o símbolo de "#" 3 vezes com o dedo, repetindo as seguintes palavras: "Aquele que me machuca, que se queime".

Quando terminar a simpatia, jogue o sal fora e lave a frigideira para utilizar normalmente.

Com esse ritual, a pessoa falsa deve te procurar pedindo ajuda.

