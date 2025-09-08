Simpatia do Sal na Frigideira para Revelar Falsidade
Está sentindo uma energia negativa na sua vida? A simpatia do sal pode ser uma aliada para revelar se existe alguma pessoa falsa na sua vida!
Clique aqui e escute a matéria
A busca por respostas e a necessidade de se proteger de energias negativas levam muitas pessoas a recorrerem a rituais antigos.
Entre as práticas mais conhecidas, a simpatia do sal na frigideira se destaca por sua simplicidade e fama de revelar a verdade.
O ritual é muito utilizado para identificar pessoas falsas, afastar a inveja e purificar o ambiente.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo dessa simpatia para você fazer em casa. Veja agora!
Simpatia do Sal na Frigideira
Materiais:
- Sal;
- Frigideira.
Como fazer?
A simpatia do sal na frigideira é muito simples de fazer. Na frigideira, que deve estar em fogo baixo para não se queimar, coloque um punhado de sal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em seguida, faça o símbolo de "#" 3 vezes com o dedo, repetindo as seguintes palavras: "Aquele que me machuca, que se queime".
- VEJA TAMBÉM: Simpatia poderosa para ganhar corpo rápido
Quando terminar a simpatia, jogue o sal fora e lave a frigideira para utilizar normalmente.
Com esse ritual, a pessoa falsa deve te procurar pedindo ajuda.