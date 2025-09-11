fechar
Perfume | Notícia

Natura: Os 3 perfumes mais marcantes da linha Luna

A Natura está recheada de perfumes incríveis e de qualidade. Separamos uma lista para apresentar as melhores fragrâncias da linha Luna!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 8:45
Imagem dos perfumes da linha Luna!
Imagem dos perfumes da linha Luna! - Reprodução/ Natura

A linha Luna da Natura é um verdadeiro ícone da perfumaria nacional.

Criada para celebrar a feminilidade em suas diferentes fases e manifestações, a coleção se destaca por perfumes que são ao mesmo tempo modernos e envolventes.

A seguir, vamos apresentar as melhores fragrâncias dessa linha incrível. Veja agora!

Os melhores perfumes da linha Luna

Segundo o portal Sutileza Perfumada, esses são os melhores perfumes para investir:

Foto: iStock
Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

1. Luna Natura Tradicional

O Luna Tradicional é conhecido por sua combinação elegante e equilibrada, sendo ideal para o dia a dia.

Relançado em comemoração aos 10 anos da linha, ele representa o DNA da marca: versátil, feminino e muito sofisticado.

Média de preço do produto: R$ 181,90.

2. Luna Ousadia

O Luna Ousadia é conhecido pela sua leveza, modernidade e toque frutado irresistível.

A fragrância traz um frescor adocicado com nuances rosadas que surpreendem pela suavidade e delicadeza.

Média de preço do produto: R$ 145,50.

3. Luna Marcante

Por fim, o Luna Marcante é um dos lançamentos mais recentes da linha.

Intenso, envolvente e com presença marcante, o perfume combina muito bem com ocasiões especiais, à noite ou sempre que a ideia for deixar uma impressão inesquecível.

Média de preço do produto: R$ 119,99.

