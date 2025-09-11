Natura: Os 3 perfumes mais marcantes da linha Luna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Natura está recheada de perfumes incríveis e de qualidade. Separamos uma lista para apresentar as melhores fragrâncias da linha Luna!

Clique aqui e escute a matéria

A linha Luna da Natura é um verdadeiro ícone da perfumaria nacional.

Criada para celebrar a feminilidade em suas diferentes fases e manifestações, a coleção se destaca por perfumes que são ao mesmo tempo modernos e envolventes.

A seguir, vamos apresentar as melhores fragrâncias dessa linha incrível. Veja agora!

Os melhores perfumes da linha Luna

Segundo o portal Sutileza Perfumada, esses são os melhores perfumes para investir:

Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

1. Luna Natura Tradicional

O Luna Tradicional é conhecido por sua combinação elegante e equilibrada, sendo ideal para o dia a dia.

Relançado em comemoração aos 10 anos da linha, ele representa o DNA da marca: versátil, feminino e muito sofisticado.

Média de preço do produto: R$ 181,90.

2. Luna Ousadia

O Luna Ousadia é conhecido pela sua leveza, modernidade e toque frutado irresistível.

A fragrância traz um frescor adocicado com nuances rosadas que surpreendem pela suavidade e delicadeza.

Média de preço do produto: R$ 145,50.

VEJA TAMBÉM: 3 perfumes árabes poderosos para apostar em 2025

3. Luna Marcante

Por fim, o Luna Marcante é um dos lançamentos mais recentes da linha.

Intenso, envolvente e com presença marcante, o perfume combina muito bem com ocasiões especiais, à noite ou sempre que a ideia for deixar uma impressão inesquecível.

Média de preço do produto: R$ 119,99.