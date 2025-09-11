Modelos de Unhas Postiças: 3 opções para investir e arrasar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Assim como as unhas em gel, as unhas postiças decoradas também estão fazendo sucesso. Separamos as melhores para você investir e arrasar!

Clique aqui e escute a matéria

Se você busca unhas longas, bonitas e impecáveis sem ter que esperar o crescimento natural ou passar horas no salão, as unhas postiças são a solução perfeita.

As unhas postiças oferecem praticidade, versatilidade e a possibilidade de mudar o visual em minutos.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns modelos incríveis para você apostar. Veja agora!

Modelos de Unhas Postiças

Imagem ilustrativa de unhas bonitas! - Reprodução/ iStock

1. Unhas postiças autocolantes

Segundo o portal Elle, essas unhas funcionam como um adesivo, que pode ser aplicado diretamente nas unhas naturais.

Além disso, essa é uma opção mais acessível para quem procura unhas mais longas e já esmaltadas.

2. Unhas de gel

Esse é considerado um dos métodos mais populares atualmente.

As unhas de gel são feitas a partir da aplicação de camadas de um gel translúcido, que é moldado para criar um efeito natural e flexível.

Com manutenções a cada 20 dias, as unhas podem durar por até três meses.

VEJA TAMBÉM: 4 unhas de gel elegantes para transmitir sofisticação

3. Unhas de porcelana

Por fim, as unhas de porcelana também garantem alta durabilidade, com manutenções a cada 15 dias.

Para esse modelo, é preciso aplicar um pó de porcelana da raiz até as pontas das unhas.

O ponto negativo é que, durante o processo, costuma-se lixar as superfícies naturais para deixá-las mais finas, o que pode acabar enfraquecendo as unhas.