Modelos de Unhas Postiças: 3 opções para investir e arrasar!

Assim como as unhas em gel, as unhas postiças decoradas também estão fazendo sucesso. Separamos as melhores para você investir e arrasar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 7:43
Imagem ilustrativa de unhas bonitas!
Imagem ilustrativa de unhas bonitas! - Reprodução/ iStock

Se você busca unhas longas, bonitas e impecáveis sem ter que esperar o crescimento natural ou passar horas no salão, as unhas postiças são a solução perfeita.

As unhas postiças oferecem praticidade, versatilidade e a possibilidade de mudar o visual em minutos.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns modelos incríveis para você apostar. Veja agora!

Modelos de Unhas Postiças

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de unhas bonitas! - Reprodução/ iStock

1. Unhas postiças autocolantes

Segundo o portal Elle, essas unhas funcionam como um adesivo, que pode ser aplicado diretamente nas unhas naturais.

Além disso, essa é uma opção mais acessível para quem procura unhas mais longas e já esmaltadas.

2. Unhas de gel

Esse é considerado um dos métodos mais populares atualmente.

As unhas de gel são feitas a partir da aplicação de camadas de um gel translúcido, que é moldado para criar um efeito natural e flexível.

Com manutenções a cada 20 dias, as unhas podem durar por até três meses.

3. Unhas de porcelana

Por fim, as unhas de porcelana também garantem alta durabilidade, com manutenções a cada 15 dias.

Para esse modelo, é preciso aplicar um pó de porcelana da raiz até as pontas das unhas.

O ponto negativo é que, durante o processo, costuma-se lixar as superfícies naturais para deixá-las mais finas, o que pode acabar enfraquecendo as unhas.

