Perfume | Notícia

3 perfumes árabes poderosos para apostar em 2025

A seguir, vamos apresentar três fragrâncias árabes incríveis para você conhecer e apostar neste ano de 2025. Veja agora os melhores perfumes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 8:42
Imagem do perfume árabe "Sabah Al Ward – Al Wataniah"
Imagem do perfume árabe "Sabah Al Ward – Al Wataniah" - Divulgação

Os perfumes árabes seguem fazendo sucesso no mercado brasileiro!

Geralmente, essas fragrâncias entregam intensidade, alta fixação e preços acessíveis.

Por esse motivo, separamos uma listinha com perfumes árabes que são poderosos e merecem reconhecimento. Veja agora!

Perfumes árabes poderosos

Foto: iStock
Frasco de perfume de vidro com tampa dourada preenchida com líquido rosa, cercado por rosas cor-de-rosa frescas na superfície branca. - Foto: iStock

1. Khamrah – Lattafa

Segundo o portal Sutiliza Perfumada, esse é um perfume compartilhável classificado como aromático especiado, com doçura quente e presença muito marcante.

A fragrância é simplesmente perfeita para uso noturno e em dias mais frios.

Pirâmide Olfativa

  • Notas de topo: Canela, Noz-moscada, Bergamota
  • Notas de coração: Tâmaras, Pralinê, Tuberosa, Mahonial®
  • Notas de fundo: Baunilha, Fava Tonka, Madeira de Âmbar, Mirra, Benjoim, Akigalawood

Média de preço do produto: R$ 250,00.

2. Sabah Al Ward – Al Wataniah

O Sabah Al Ward é um perfume feminino floral doce, com personalidade marcante e abertura vibrante.

A fragrância funciona melhor em climas amenos e durante a noite, podendo se tornar intenso demais em ambientes quentes.

Pirâmide Olfativa

  • Notas de topo: Pimenta rosa, Mandarina
  • Notas de coração: Flor de laranjeira, Semente de cacau, Jasmim sambac
  • Notas de fundo: Baunilha, Fava tonka, Patchouli

Média de preço do produto: R$ 150,00.

3. Club de Nuit Intense Man – Armaf

Por fim, esse perfume se destaca como uma escolha versátil e de bom custo-benefício.

O Club de Nuit Intense Man pode ser usado no dia a dia, no ambiente de trabalho ou até mesmo em eventos casuais.

Pirâmide Olfativa

  • Notas de topo: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta, Maçã
  • Notas de coração: Vidoeiro, Jasmim, Rosa
  • Notas de fundo: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli, Baunilha

Média de preço do produto: R$ 250,00.

