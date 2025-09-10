3 perfumes árabes poderosos para apostar em 2025
A seguir, vamos apresentar três fragrâncias árabes incríveis para você conhecer e apostar neste ano de 2025. Veja agora os melhores perfumes!
Os perfumes árabes seguem fazendo sucesso no mercado brasileiro!
Geralmente, essas fragrâncias entregam intensidade, alta fixação e preços acessíveis.
Por esse motivo, separamos uma listinha com perfumes árabes que são poderosos e merecem reconhecimento. Veja agora!
Perfumes árabes poderosos
1. Khamrah – Lattafa
Segundo o portal Sutiliza Perfumada, esse é um perfume compartilhável classificado como aromático especiado, com doçura quente e presença muito marcante.
A fragrância é simplesmente perfeita para uso noturno e em dias mais frios.
Pirâmide Olfativa
- Notas de topo: Canela, Noz-moscada, Bergamota
- Notas de coração: Tâmaras, Pralinê, Tuberosa, Mahonial®
- Notas de fundo: Baunilha, Fava Tonka, Madeira de Âmbar, Mirra, Benjoim, Akigalawood
Média de preço do produto: R$ 250,00.
2. Sabah Al Ward – Al Wataniah
O Sabah Al Ward é um perfume feminino floral doce, com personalidade marcante e abertura vibrante.
A fragrância funciona melhor em climas amenos e durante a noite, podendo se tornar intenso demais em ambientes quentes.
Pirâmide Olfativa
- Notas de topo: Pimenta rosa, Mandarina
- Notas de coração: Flor de laranjeira, Semente de cacau, Jasmim sambac
- Notas de fundo: Baunilha, Fava tonka, Patchouli
Média de preço do produto: R$ 150,00.
3. Club de Nuit Intense Man – Armaf
Por fim, esse perfume se destaca como uma escolha versátil e de bom custo-benefício.
O Club de Nuit Intense Man pode ser usado no dia a dia, no ambiente de trabalho ou até mesmo em eventos casuais.
Pirâmide Olfativa
- Notas de topo: Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta, Maçã
- Notas de coração: Vidoeiro, Jasmim, Rosa
- Notas de fundo: Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli, Baunilha
Média de preço do produto: R$ 250,00.