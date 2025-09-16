Cabelo liso com brilho de salão: 4 dicas de beleza que fazem a diferença
Se você ama o visual liso e quer mantê-lo saudável, sedoso e bonito por mais tempo, existem cuidados simples que transformam a rotina capilar
O cabelo liso pode parecer fácil de cuidar, mas quem tem esse tipo de fio sabe que o brilho e a leveza exigem atenção especial.
O uso excessivo de chapinha, exposição solar e produtos inadequados podem deixá-lo opaco e sem vida.
Confira quatro dicas essenciais para cuidar do cabelo liso com carinho.
Lave com produtos específicos para fios lisos
Shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos lisos ajudam a controlar o frizz e mantêm os fios alinhados, sem pesar.
Evite o excesso de calor
Secador e chapinha são aliados, mas em excesso, danificam os fios. Sempre use protetor térmico e opte por temperaturas mais baixas quando possível.
Invista em hidratação leve, mas frequente
O cabelo liso costuma acumular oleosidade na raiz. Prefira máscaras com textura leve e aplique apenas no comprimento e pontas, uma vez por semana.
Corte regular para manter o movimento
Aparar as pontas a cada dois meses ajuda a manter o caimento bonito, evita pontas duplas e realça o brilho natural dos fios lisos.