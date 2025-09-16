fechar
Beleza | Notícia

Cabelo liso com brilho de salão: 4 dicas de beleza que fazem a diferença

Se você ama o visual liso e quer mantê-lo saudável, sedoso e bonito por mais tempo, existem cuidados simples que transformam a rotina capilar

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 14:46
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito!
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

O cabelo liso pode parecer fácil de cuidar, mas quem tem esse tipo de fio sabe que o brilho e a leveza exigem atenção especial.

O uso excessivo de chapinha, exposição solar e produtos inadequados podem deixá-lo opaco e sem vida.

Confira quatro dicas essenciais para cuidar do cabelo liso com carinho.

Lave com produtos específicos para fios lisos

Shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos lisos ajudam a controlar o frizz e mantêm os fios alinhados, sem pesar.

Evite o excesso de calor

Secador e chapinha são aliados, mas em excesso, danificam os fios. Sempre use protetor térmico e opte por temperaturas mais baixas quando possível.

Invista em hidratação leve, mas frequente

O cabelo liso costuma acumular oleosidade na raiz. Prefira máscaras com textura leve e aplique apenas no comprimento e pontas, uma vez por semana.

Leia Também

Corte regular para manter o movimento

Aparar as pontas a cada dois meses ajuda a manter o caimento bonito, evita pontas duplas e realça o brilho natural dos fios lisos.

Leia também

Maquiagem à prova do tempo: 4 dicas para fazer sua make durar o dia inteiro
Maquiagem

Maquiagem à prova do tempo: 4 dicas para fazer sua make durar o dia inteiro
Catharine Hill e Pri Lessa ampliam linha Angel Wings com novas paletas de blush multifuncionais
maquiagem

Catharine Hill e Pri Lessa ampliam linha Angel Wings com novas paletas de blush multifuncionais

Compartilhe

Tags