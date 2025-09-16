Cabelo liso com brilho de salão: 4 dicas de beleza que fazem a diferença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você ama o visual liso e quer mantê-lo saudável, sedoso e bonito por mais tempo, existem cuidados simples que transformam a rotina capilar

Clique aqui e escute a matéria

O cabelo liso pode parecer fácil de cuidar, mas quem tem esse tipo de fio sabe que o brilho e a leveza exigem atenção especial.

O uso excessivo de chapinha, exposição solar e produtos inadequados podem deixá-lo opaco e sem vida.

Confira quatro dicas essenciais para cuidar do cabelo liso com carinho.

Lave com produtos específicos para fios lisos



Shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos lisos ajudam a controlar o frizz e mantêm os fios alinhados, sem pesar.

Evite o excesso de calor



Secador e chapinha são aliados, mas em excesso, danificam os fios. Sempre use protetor térmico e opte por temperaturas mais baixas quando possível.

Invista em hidratação leve, mas frequente



O cabelo liso costuma acumular oleosidade na raiz. Prefira máscaras com textura leve e aplique apenas no comprimento e pontas, uma vez por semana.

Corte regular para manter o movimento



Aparar as pontas a cada dois meses ajuda a manter o caimento bonito, evita pontas duplas e realça o brilho natural dos fios lisos.