Beleza | Notícia

Maquiagem à prova do tempo: 4 dicas para fazer sua make durar o dia inteiro

Chega de maquiagem derretendo, com alguns ajustes na preparação e na finalização, é possível manter a pele impecável do café da manhã ao happy hour

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 14:28
Mulher com maquiagem fresh
Mulher com maquiagem fresh - Freepik

Manter a maquiagem bonita e intacta por horas pode parecer missão impossível, especialmente em dias quentes ou muito corridos.

Mas a boa notícia é que com alguns cuidados simples, você pode fazer sua make durar muito mais sem precisar de retoques constantes.

Veja abaixo quatro dicas práticas que fazem toda a diferença na fixação da maquiagem.

Prepare bem a pele antes de tudo

Limpar, tonificar e hidratar a pele antes da maquiagem é essencial. Uma pele bem cuidada ajuda a fixar melhor os produtos e evita o aspecto craquelado ao longo do dia.

Invista em um bom primer

O primer cria uma camada que suaviza os poros, controla a oleosidade e aumenta a aderência da base e do corretivo. É um dos segredos mais eficientes para manter a maquiagem no lugar.

Use produtos à prova d’água ou de longa duração

Bases, delineadores e máscaras com fórmulas resistentes são aliados poderosos para quem precisa de durabilidade. Escolha versões específicas para a sua pele (oleosa, seca ou mista).

Finalize com spray fixador

O spray fixador é o toque final que sela a maquiagem e ajuda a manter tudo no lugar por horas. Existem opções com efeito matte ou glow, para todos os gostos.

