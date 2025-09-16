Maquiagem à prova do tempo: 4 dicas para fazer sua make durar o dia inteiro
Chega de maquiagem derretendo, com alguns ajustes na preparação e na finalização, é possível manter a pele impecável do café da manhã ao happy hour
Manter a maquiagem bonita e intacta por horas pode parecer missão impossível, especialmente em dias quentes ou muito corridos.
Mas a boa notícia é que com alguns cuidados simples, você pode fazer sua make durar muito mais sem precisar de retoques constantes.
Veja abaixo quatro dicas práticas que fazem toda a diferença na fixação da maquiagem.
Prepare bem a pele antes de tudo
Limpar, tonificar e hidratar a pele antes da maquiagem é essencial. Uma pele bem cuidada ajuda a fixar melhor os produtos e evita o aspecto craquelado ao longo do dia.
Invista em um bom primer
O primer cria uma camada que suaviza os poros, controla a oleosidade e aumenta a aderência da base e do corretivo. É um dos segredos mais eficientes para manter a maquiagem no lugar.
Use produtos à prova d’água ou de longa duração
Bases, delineadores e máscaras com fórmulas resistentes são aliados poderosos para quem precisa de durabilidade. Escolha versões específicas para a sua pele (oleosa, seca ou mista).
Finalize com spray fixador
O spray fixador é o toque final que sela a maquiagem e ajuda a manter tudo no lugar por horas. Existem opções com efeito matte ou glow, para todos os gostos.