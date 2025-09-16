Maquiagem à prova do tempo: 4 dicas para fazer sua make durar o dia inteiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chega de maquiagem derretendo, com alguns ajustes na preparação e na finalização, é possível manter a pele impecável do café da manhã ao happy hour

Clique aqui e escute a matéria

Manter a maquiagem bonita e intacta por horas pode parecer missão impossível, especialmente em dias quentes ou muito corridos.

Mas a boa notícia é que com alguns cuidados simples, você pode fazer sua make durar muito mais sem precisar de retoques constantes.

Veja abaixo quatro dicas práticas que fazem toda a diferença na fixação da maquiagem.

Prepare bem a pele antes de tudo



Limpar, tonificar e hidratar a pele antes da maquiagem é essencial. Uma pele bem cuidada ajuda a fixar melhor os produtos e evita o aspecto craquelado ao longo do dia.

Invista em um bom primer



O primer cria uma camada que suaviza os poros, controla a oleosidade e aumenta a aderência da base e do corretivo. É um dos segredos mais eficientes para manter a maquiagem no lugar.

Use produtos à prova d’água ou de longa duração



Bases, delineadores e máscaras com fórmulas resistentes são aliados poderosos para quem precisa de durabilidade. Escolha versões específicas para a sua pele (oleosa, seca ou mista).

Finalize com spray fixador



O spray fixador é o toque final que sela a maquiagem e ajuda a manter tudo no lugar por horas. Existem opções com efeito matte ou glow, para todos os gostos.