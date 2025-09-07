fechar
Beleza | Notícia

Maquiagem fresh: 4 tendências que deixam o look leve e sofisticado

Maquiagem fresh: quatro técnicas que valorizam a beleza natural, deixam o visual leve e elegante, ideais para o dia a dia ou eventos.

Por Daniela de Sá Publicado em 07/09/2025 às 21:15
Nicola Peltz e Hailey Bieber.
Nicola Peltz e Hailey Bieber. - Fotos: Reprodução/Instagram

Em 2025, a maquiagem fresh domina os visuais das passarelas e do dia a dia, combinando leveza, sofisticação e naturalidade.

A ideia é valorizar a pele, realçar traços naturais e trazer um ar saudável sem exageros. Esse estilo é perfeito para quem quer estar elegante e atual, mantendo a praticidade na rotina de beleza.

Selecionamos quatro tendências de maquiagem fresh que estão em alta e são ideais para qualquer ocasião:

1. Pele iluminada e natural

O foco está na textura da pele, valorizando um acabamento luminoso e saudável. Bases leves, Skin Tints e iluminadores estratégicos ajudam a criar um efeito glow que não pesa, transmitindo frescor e jovialidade.

2. Sobrancelhas suaves e bem definidas

Sobrancelhas naturais, mas bem cuidadas, continuam em alta. Produtos em gel ou lápis com efeito degradê ajudam a preencher falhas de forma discreta, mantendo a expressão suave e elegante.

3. Boca suave com cores nude e rosadas

Os tons suaves em lábios são a escolha perfeita para o look fresh. Batons cremosos, lip tints e glosses em nude, pêssego ou rosado conferem leveza e sofisticação, equilibrando o visual com naturalidade.

4. Olhos iluminados e discretos

Sombras em tons neutros e perolados, delineados finos e máscaras de cílios leves ajudam a realçar os olhos sem pesar. O efeito é um olhar destacado de forma natural e delicada, combinando com qualquer estilo de maquiagem.

Arrase na make!

A maquiagem fresh de 2025 prova que menos é mais. Com pele iluminada, lábios suaves, olhos discretos e sobrancelhas naturais, é possível criar um visual elegante, sofisticado e cheio de frescor.

Perfeita para o dia a dia ou ocasiões especiais, essa tendência valoriza a beleza natural e garante praticidade no seu ritual de make.

