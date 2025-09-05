3 tônicos capilares que todo homem de cabelo crespo deveria experimentar
Os tônicos capilares são fundamentais para o cabelo crespo, pois fortalecem a raiz, estimulam o crescimento e mantêm o couro cabeludo saudável
Por
Guilherme Gusmão
Publicado em 05/09/2025 às 17:51
| Atualizado em 05/09/2025 às 17:57
Clique aqui e escute a matéria
Cuidar do cabelo crespo masculino vai além da estética: é também uma questão de saúde capilar. Os fios crespos exigem produtos específicos que fortaleçam, estimulem o crescimento e mantenham a hidratação.
Os tônicos capilares surgem como aliados essenciais, oferecendo nutrientes e proteção para garantir cabelos mais fortes, brilhantes e saudáveis.
Sendo assim, confira 3 tônicos capilares que todo homem de cabelo crespo deveria experimentar:
1. Tônico Salon Line Bomba Força E Engrossamento
O Tônico Salon Line Bomba Força e Engrossamento fortalece e estimula o crescimento de cabelos crespos, cacheados ou ondulados, promovendo volume, definição e fios mais resistentes.
Com uso diário, hidrata o couro cabeludo, previne a quebra e proporciona um visual mais encorpado, sem pesar os fios.
2. Soul Power Loção Bomba Crescimento & Nutrição
Este tônico fortalece a raiz, nutre os fios e estimula o crescimento saudável, ajudando a prevenir quebra e ressecamento. Indicado para cabelos crespos masculinos, promove fios mais fortes, definidos e com aparência saudável.
3. Lola Cosmetics Rapunzel Tônico do Crescimento – Tratamento Antiqueda
Desenvolvido para reduzir a queda e estimular o crescimento, o tônico Rapunzel combina ativos que fortalecem os fios desde a raiz. Ideal para cabelos frágeis, proporciona maior resistência, volume natural e mantém o couro cabeludo saudável.