3 tônicos capilares que todo homem de cabelo crespo deveria experimentar

Os tônicos capilares são fundamentais para o cabelo crespo, pois fortalecem a raiz, estimulam o crescimento e mantêm o couro cabeludo saudável

Por Guilherme Gusmão Publicado em 05/09/2025 às 17:51 | Atualizado em 05/09/2025 às 17:57
Homem cuidando de cabelo
Homem cuidando de cabelo - iStock

Cuidar do cabelo crespo masculino vai além da estética: é também uma questão de saúde capilar. Os fios crespos exigem produtos específicos que fortaleçam, estimulem o crescimento e mantenham a hidratação.

Os tônicos capilares surgem como aliados essenciais, oferecendo nutrientes e proteção para garantir cabelos mais fortes, brilhantes e saudáveis.

Sendo assim, confira 3 tônicos capilares que todo homem de cabelo crespo deveria experimentar: 

1. Tônico Salon Line Bomba Força E Engrossamento

O Tônico Salon Line Bomba Força e Engrossamento fortalece e estimula o crescimento de cabelos crespos, cacheados ou ondulados, promovendo volume, definição e fios mais resistentes.

Com uso diário, hidrata o couro cabeludo, previne a quebra e proporciona um visual mais encorpado, sem pesar os fios.

 

2. Soul Power Loção Bomba Crescimento & Nutrição

Este tônico fortalece a raiz, nutre os fios e estimula o crescimento saudável, ajudando a prevenir quebra e ressecamento. Indicado para cabelos crespos masculinos, promove fios mais fortes, definidos e com aparência saudável.

3. Lola Cosmetics Rapunzel Tônico do Crescimento – Tratamento Antiqueda

Desenvolvido para reduzir a queda e estimular o crescimento, o tônico Rapunzel combina ativos que fortalecem os fios desde a raiz. Ideal para cabelos frágeis, proporciona maior resistência, volume natural e mantém o couro cabeludo saudável.

