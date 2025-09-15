Catharine Hill e Pri Lessa ampliam linha Angel Wings com novas paletas de blush multifuncionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A coleção foi desenvolvida para se adaptar a diferentes tons de pele e oferecer múltiplas possibilidades de aplicação em rosto, olhos e lábios

A Catharine Hill, marca brasileira de maquiagem, e a maquiadora e influenciadora Pri Lessa expandiram a linha Angel Wings com o lançamento de duas novas paletas de blush, disponíveis em versões em pó e cremosa.

As paletas são resultado da colaboração entre Pri Lessa e a equipe da Catharine Hill, e seguem a filosofia da marca: produtos veganos, livres de parabenos e cruelty free.

Paleta Angel Blush Powder



A versão em pó conta com quatro tons — três opacos e um cintilante — que podem ser aplicados nas maçãs do rosto e nos olhos, permitindo criar desde um visual discreto até maquiagens mais intensas.

A fórmula garante pigmentação equilibrada, fácil esfumação, longa duração e acabamento aveludado.

Paleta Angel Blush Cream



A versão cremosa traz quatro cores desenvolvidas para todos os tipos e tons de pele. Além de blush, pode ser usada nos olhos e lábios, oferecendo fácil espalhabilidade, efeito viçoso e longa duração.

As embalagens seguem a identidade visual da linha Angel Wings, com o logo da Catharine Hill, a assinatura de Pri Lessa e elementos gráficos que remetem ao conceito da coleção.

Cada paleta inclui acetato protetor e luva secundária, assegurando a integridade do produto. Julia Benedetti, CEO da Catharine Hill, comentou sobre o lançamento.

“Essas paletas foram desenvolvidas para oferecer qualidade e funcionalidade. Estamos felizes com essa parceria, que mais uma vez traz inovação para o mercado de beleza, atendendo às necessidades dos consumidores.”

Apresentadas ao público durante a Beauty Fair 2025, as novas paletas já estão disponíveis em e-commerces e lojas físicas de todo o Brasil, reforçando a proposta de produtos multifuncionais, duradouros e adaptáveis a diferentes ocasiões.