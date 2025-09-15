Avon amplia seu portfólio de maquiagens com novos batons e blushs em tons de vermelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com longa duração e alta performance, os novos produtos chegam para reforçar o poder e versatilidade da cor. Confira todas as novidades!

A Avon, marca número 1 em maquiagem no Brasil, apresenta lançamentos: três cores em vermelho do Batom Líquido da icônica linha de maquiagem Avon Power Stay, conhecida por sua fixação e performance, e o blush cremoso bouncy vermelho, com edição limitada.

Mais do que uma expansão de portfólio da categoria, as novidades reafirmam o compromisso da Avon com a beleza duradoura e celebram o poder do vermelho, para quem quer ousar sem medo em qualquer ocasião.

Os produtos seguem uma das principais tendências de 2025, segundo o Pinterest: o vermelho Cerejamania, uma cor intensa, vibrante e cheia de personalidade, que já marcou o início do ano com o lançamento da Coleção Reds, em edição limitada, da Avon em parceria com a plataforma.

A Avon já possuí diversos tons de vermelho do Batom Avon Power Stay em diferentes acabamentos - líquido matte, glitter e preciso matte 2 em 1.

Visando se adaptar ainda mais a diferentes estilos e tons de pele, agora a linha amplia seu portfólio com três novas tonalidades do batom matte líquido, nas cores Vermelho Radiante, Vermelho Canela e Quase Vermelho. No total são 10 tons, que além de fórmulas de ultra longa duração, garantem cor vibrante por até 16 horas sem borrar, transferir ou ressecar.

Ainda na cor vermelha, a Avon lança um blush, que possui acabamento em pó e embalagem ainda mais prática para aplicação, com textura bouncy, que é macia ao toque.

Em um tom vermelho profundo e altamente pigmentado, a novidade permite construção de cor, do leve vermelho natural ao efeito dramático e entrega um acabamento impecável em todos os tons de pele, feita para durar.

E para fechar o look, a linha também traz a longa duração para as unhas: os esmaltes vermelhos Avon Power Stay, que garantem até 8 dias de duração e cor intensa. Com alta cobertura, brilho duradouro e resistência ao desgaste, eles traduzem a força do vermelho.

As novidades estão disponíveis no site da Avon, nas lojas Soneda, Bel Cosméticos e Thalia Perfumaria ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você. Confira mais detalhes das novidades:

Batons Avon Power Stay Vermelho Radiante, Vermelho Canela e Quase Vermelho - R$49,99

Acabamento matte aveludado de longa duração por até 16h mais confortável para deixar você livre para se expressar, sem retoques desconforto. Expresse seu poder e força com lábios que falam mais alto.

Fórmula de sensação flexível com mais confiança para você causar impacto onde for, ao longo do dia, sem craquelar ou sensação pegajosa.

Cores de alto impacto que permanecem intactas durante todo o dia com a tecnologia exclusiva Color Lock: sem transferir, borrar ou desbotar. Só sai quando você quiser.

Blush Avon Ultra Bouncy Red - R$59,90

Tom vermelho vibrante e com textura bouncy, que é macia ao toque. É fácil de aplicar em camadas e pode ser construída para criar um efeito mais dramático! Para todos os tons de pele, com cores hiper-pigmentado inspirado na tendência do vermelho perfeito para combinar com qualquer look!

Esmaltes Avon Power Stay Vermelhos - R$21,90

Fórmula que mantém a cor e o brilho por mais tempo, e o efeito gel que você já conhece agora ainda mais Power. Cores de alto impacto que permanecem intactas durante todo o dia com a tecnologia exclusiva Color Lock: cobertura perfeita em gel em uma única camada e alta fixação de cor. O esmalte que veio pra ficar, para uma mulher Power como você.