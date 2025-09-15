fechar
Boca Rosa lança campanha ‘Redefina Seu Olhar’ com máscaras inspiradas em Twiggy e Cher

A ação é inspirada em duas divas que transformaram o olhar em assinatura pessoal: Twiggy e Cher, e reposiciona a máscara como item atempora

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/09/2025 às 11:31
Boca Rosa lança novas máscaras de cílios
Boca Rosa lança novas máscaras de cílios - Divulgação

A Boca Rosa, marca de Bianca Andrade, apresenta a campanha ‘Redefina Seu Olhar’, que celebra o lançamento de duas novas máscaras de cílios.

A ação é inspirada em duas divas que transformaram o olhar em assinatura pessoal: Twiggy e Cher, e reposiciona a máscara como item atemporal da maquiagem.

A máscara Efeito Natural, na cor marrom, é inspirada em Twiggy, ícone dos anos 1960, oferecendo definição suave e aspecto delicado aos cílios.

Já a versão Volume & Alta Definição, em preto, remete ao olhar marcante de Cher, com foco em intensidade, volume e impacto fio a fio.

Divulgação
Novas máscaras de cílios da Boca Rosa - Divulgação

“Queríamos lançar produtos que acompanhassem tendências do mercado e trouxessem inovação. Twiggy e Cher foram escolhidas porque transformaram seus olhares em identidade própria. Esse é o movimento que queremos traduzir, fazendo da máscara Boca Rosa um novo ícone da beleza”, explica Bianca Andrade, CEO da marca.

As máscaras chegam ao mercado na próxima quinta-feira (18) e estarão disponíveis no e-commerce oficial da Boca Rosa, além de parceiros como Sephora, Renner, Riachuelo, C&A, perfumarias e farmácias selecionadas.

