Boca Rosa lança campanha ‘Redefina Seu Olhar’ com máscaras inspiradas em Twiggy e Cher

A Boca Rosa, marca de Bianca Andrade, apresenta a campanha ‘Redefina Seu Olhar’, que celebra o lançamento de duas novas máscaras de cílios.
A ação é inspirada em duas divas que transformaram o olhar em assinatura pessoal: Twiggy e Cher, e reposiciona a máscara como item atemporal da maquiagem.
A máscara Efeito Natural, na cor marrom, é inspirada em Twiggy, ícone dos anos 1960, oferecendo definição suave e aspecto delicado aos cílios.
Já a versão Volume & Alta Definição, em preto, remete ao olhar marcante de Cher, com foco em intensidade, volume e impacto fio a fio.
“Queríamos lançar produtos que acompanhassem tendências do mercado e trouxessem inovação. Twiggy e Cher foram escolhidas porque transformaram seus olhares em identidade própria. Esse é o movimento que queremos traduzir, fazendo da máscara Boca Rosa um novo ícone da beleza”, explica Bianca Andrade, CEO da marca.
As máscaras chegam ao mercado na próxima quinta-feira (18) e estarão disponíveis no e-commerce oficial da Boca Rosa, além de parceiros como Sephora, Renner, Riachuelo, C&A, perfumarias e farmácias selecionadas.