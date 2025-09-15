fechar
Cabelo | Notícia

5 óleos poderosos para cuidar do cabelo liso e manter o brilho

Incorporar óleos naturais na rotina de cuidados com os cabelos lisos é uma forma prática e eficaz de manter a saúde, o brilho e a suavidade dos fios

Por Guilherme Gusmão Publicado em 15/09/2025 às 17:28
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito!
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

Ter cabelos lisos e bem cuidados é o desejo de muitas pessoas, mas o desafio está em mantê-los saudáveis, brilhantes e livres de frizz. Uma das maneiras mais eficazes de conquistar isso é apostar em óleos naturais, que nutrem, protegem e dão vida aos fios. Selecionamos cinco óleos poderosos que podem transformar seu cabelo liso.

1. Óleo de Argan

Rico em vitamina E e ácidos graxos essenciais, o óleo de argan é ideal para dar brilho intenso e maciez aos fios lisos. Ele ajuda a controlar o frizz e protege o cabelo do calor de secadores e chapinhas, tornando-se um aliado indispensável na rotina de beleza.

2. Óleo de Coco

O óleo de coco é conhecido por sua capacidade de hidratar profundamente e reduzir a quebra dos fios. Aplicado em pequenas quantidades, ele fortalece a estrutura capilar e evita pontas duplas, mantendo o cabelo liso e sedoso.

3. Óleo de Rícino

Muito usado para estimular o crescimento, o óleo de rícino também é ótimo para hidratar o couro cabeludo e manter o cabelo mais resistente. Seu uso regular ajuda a evitar queda e dá um toque saudável aos fios lisos.

4. Óleo de Jojoba

O óleo de jojoba é leve e se assemelha ao óleo natural produzido pelo cabelo, o sebo. Isso faz com que seja ideal para hidratar sem deixar os fios pesados, equilibrando a oleosidade e prevenindo o aspecto opaco.

5. Óleo de Abacate

Rico em vitaminas A, D e E, o óleo de abacate é excelente para nutrir profundamente os cabelos lisos. Ele ajuda a restaurar o brilho, proteger contra agressões externas e dar maleabilidade, facilitando a escovação e o penteado.

