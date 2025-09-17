Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
Entender como cada clima interfere na barreira cutânea é o primeiro passo para ajustar a rotina de skincare de maneira inteligente e eficaz
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a pele enfrenta desafios muito distintos dependendo da região.
Enquanto no Sul o frio e o vento exigem fórmulas mais ricas, no Nordeste a alta umidade pede cuidados que controlem a oleosidade sem comprometer a hidratação.
No Sudeste, a variação entre estações muda completamente a forma de tratar a pele, e no Centro-Oeste, o clima seco pode deixar o rosto com sensação de repuxamento constante.
Norte: umidade alta e calor constante
O clima amazônico costuma ser quente e úmido, o que favorece maior produção de suor e oleosidade.
Nesse cenário, loções oil free, hidratantes em gel e protetores solares leves com toque seco são os mais indicados. Brumas refrescantes também ajudam a manter a pele confortável durante o dia.
Nordeste: calor intenso e sol o ano inteiro
A pele nordestina precisa de proteção solar reforçada, já que a exposição ao sol costuma ser diária e intensa.
Protetores com alta resistência ao suor são fundamentais, assim como sabonetes suaves que limpem o excesso de oleosidade sem agredir. Hidratantes leves e calmantes pós-sol, como géis de aloe vera, podem ajudar a recuperar o frescor.
Sul: frio, vento e ressecamento
Durante o inverno, a baixa temperatura e o vento constante podem sensibilizar e ressecar a pele.
Nesse caso, fórmulas mais densas são bem-vindas: hidratantes em creme, óleos faciais e balms labiais ajudam a reforçar a barreira cutânea.
Máscaras nutritivas semanais também podem fazer diferença para devolver conforto à pele.
Sudeste: mudanças bruscas de estação
No Sudeste, a pele sofre com contrastes — calor e umidade no verão, tempo seco no inverno. A chave está na versatilidade: ter produtos de texturas diferentes e adaptar a rotina de acordo com a estação.
Enquanto no verão valem fórmulas leves e refrescantes, no inverno entram em cena os hidratantes mais ricos e produtos calmantes.
Centro-Oeste: clima seco e sensação de repuxamento
O ar seco típico da região pode deixar a pele desidratada e sem viço. A hidratação deve ser prioridade, tanto com produtos faciais quanto com ingestão adequada de água.
Brumas hidratantes ao longo do dia ajudam a repor a umidade perdida, enquanto séruns com ácido hialurônico atuam como aliados para manter a pele mais confortável.