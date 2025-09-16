fechar
Barba de respeito: 4 dicas para deixá-la forte, cheia e bem cuidada

A barba é muito mais do que estilo. Cuidar dela exige rotina, disciplina e os produtos certos. Veja como deixá-la mais forte e saudável

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 15:35
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

A barba pode ser um verdadeiro cartão de visitas, mas para mantê-la firme, cheia e bonita, não basta apenas deixar crescer.

Sem os cuidados adequados, ela pode enfraquecer, ficar falhada ou sem brilho.

Veja abaixo quatro dicas para conquistar uma barba de respeito.

Higiene em primeiro lugar

Lavar a barba com um shampoo específico é essencial.

Produtos comuns para cabelo não têm a formulação adequada para os pelos do rosto e podem ressecar ou causar coceira.

Hidratação regular com óleo de barba

Óleos específicos mantêm os fios hidratados, brilhosos e macios, além de nutrir a pele por baixo da barba — o que previne caspas e irritações.

Apare sempre para estimular o crescimento

Cortar as pontas da barba regularmente evita pontas duplas, dá forma ao visual e estimula o crescimento uniforme.

Alimentação e suplementos podem ajudar

Uma dieta rica em vitaminas A, C, E e do complexo B favorece o crescimento e a resistência dos pelos.

Suplementos de biotina também podem ser aliados nesse processo.

