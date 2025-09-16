Elenco de Beleza Fatal se anima com continuação da trama
A continuação de Beleza Fatal, novela escrita por Raphael Montes, ao que tudo indica, está mais perto de acontecer.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, vários atores da trama se empolgaram em participar novamente do projeto, como Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Camila Pitanga e Herson Capri.
O autor da trama, Raphael Montes, continua em processo de negociar os termos para a continuação. Silvio de Abreu, que acumula sucessos na Globo, já foi convocado pela HBO Max para supervisionar o texto da trama. Tanto a Warner Bros e a produtora Coração de Selva já estão debruçadas em planejar as datas de gravações.
Beleza Fatal foi um grande sucesso fora da Globo. A vilã Lola, protagonizada por Camila Pitanga, viralizou nas redes sociais. A trama ocupou o lugar de liderança na HBO Max em mais de 20 países. O seu final foi acessado simultaneamente por 2 milhões de contas, algo jamais visto na história da plataforma.
