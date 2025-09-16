Elenco de Beleza Fatal se anima com continuação da trama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A continuação de Beleza Fatal, novela escrita por Raphael Montes, ao que tudo indica, está mais perto de acontecer.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, vários atores da trama se empolgaram em participar novamente do projeto, como Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Camila Pitanga e Herson Capri.

O autor da trama, Raphael Montes, continua em processo de negociar os termos para a continuação. Silvio de Abreu, que acumula sucessos na Globo, já foi convocado pela HBO Max para supervisionar o texto da trama. Tanto a Warner Bros e a produtora Coração de Selva já estão debruçadas em planejar as datas de gravações.

Beleza Fatal foi um grande sucesso fora da Globo. A vilã Lola, protagonizada por Camila Pitanga, viralizou nas redes sociais. A trama ocupou o lugar de liderança na HBO Max em mais de 20 países. O seu final foi acessado simultaneamente por 2 milhões de contas, algo jamais visto na história da plataforma.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br