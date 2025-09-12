fechar
3 dicas para manter a barba cheirosa por mais tempo

Saiba como manter a barba sempre limpa e com um aroma agradável, combinando cuidados diários, produtos específicos e fragrâncias que duram mais tempo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 12/09/2025 às 17:56
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

Manter a barba bonita e bem cuidada vai muito além do corte e da hidratação: o cheiro também faz toda a diferença no visual e na sensação de cuidado pessoal.

Um aroma agradável transmite higiene, personalidade e estilo. Confira três dicas essenciais para deixar a sua barba sempre cheirosa.

Lave a barba corretamente

A limpeza é o primeiro passo para uma barba cheirosa. Use shampoo específico para barba, que é mais suave que o shampoo comum e mantém a oleosidade natural dos fios sem ressecar a pele. Evite produtos com fragrâncias artificiais muito fortes, pois podem se misturar ao seu perfume natural e causar odores desagradáveis.

Dica extra: lave a barba pelo menos uma vez ao dia, especialmente após atividades físicas ou em dias de calor intenso.

Hidrate e nutra os fios

A barba bem hidratada não só fica macia, mas também absorve melhor os produtos de fragrância, mantendo o cheiro por mais tempo. Use óleo ou bálsamo para barba, que além de hidratar, possui aromas agradáveis e fixação prolongada.

Dica extra: aplique algumas gotas do óleo ou uma pequena quantidade de bálsamo após o banho, espalhando bem da raiz às pontas dos fios.

Use perfume ou pomada com fragrância leve

Para potencializar o cheiro da barba, você pode usar perfumes ou pomadas específicas com aroma suave. Evite fragrâncias muito fortes ou doces, que podem se tornar enjoativas ao longo do dia. Fragrâncias amadeiradas ou cítricas funcionam muito bem para manter a sensação de frescor.

Dica extra: aplique o perfume primeiro nas mãos e depois espalhe suavemente na barba para não sobrecarregar o olfato.

