Beleza | Notícia

4 motivos para incluir esfoliação no cuidado com a pele masculina

Investir nesse cuidado simples é uma forma de valorizar ainda mais a aparência, além de trazer conforto e praticidade para o dia a dia

Por Guilherme Gusmão Publicado em 11/09/2025 às 13:46
Homem cuidando da pele
Homem cuidando da pele - iStock

Quando o assunto é vaidade masculina, muitos homens ainda acreditam que cuidar da pele é sinônimo de complicação. Porém, a realidade é bem diferente: com alguns passos simples é possível manter o rosto saudável, jovem e com aparência renovada.

Entre os cuidados mais eficazes e muitas vezes esquecidos está a esfoliação. Esse hábito, que pode ser feito de forma prática em casa, traz benefícios visíveis e faz toda a diferença no dia a dia.

Confira 4 motivos para incluir a esfoliação na sua rotina de cuidados:

1. Remove impurezas e células mortas

A pele acumula resíduos, poluição e oleosidade ao longo do dia.

A esfoliação atua como uma “faxina profunda”, eliminando células mortas e deixando a pele mais limpa, uniforme e livre de pequenas imperfeições.

2. Facilita o barbear

Quem se barbeia com frequência sabe o quanto pelos encravados podem ser incômodos.

A esfoliação ajuda a desobstruir os poros, evitando que os fios fiquem presos sob a pele, reduzindo a chance de irritações e deixando o barbear mais suave.

3. Estimula a renovação celular

Ao remover a camada superficial da pele, o processo de esfoliação favorece a regeneração celular.

Isso ajuda a manter uma aparência mais jovem, melhora a textura da pele e previne o aspecto de cansaço.

4. Potencializa a ação de outros produtos

Hidratantes, loções pós-barba e até protetores solares têm sua eficácia ampliada após a esfoliação.

Isso porque, com os poros desobstruídos, a pele absorve melhor os ativos, garantindo resultados mais rápidos e duradouros.

Como incluir na rotina

O ideal é esfoliar o rosto de 1 a 2 vezes por semana, usando produtos adequados ao tipo de pele masculina. O excesso pode causar irritação, por isso a moderação é essencial.

Investir nesse cuidado simples é uma forma de valorizar ainda mais a aparência, além de trazer conforto e praticidade para o dia a dia. Afinal, pele bem cuidada também é sinônimo de confiança.


