4 motivos para incluir esfoliação no cuidado com a pele masculina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Investir nesse cuidado simples é uma forma de valorizar ainda mais a aparência, além de trazer conforto e praticidade para o dia a dia

Clique aqui e escute a matéria

Quando o assunto é vaidade masculina, muitos homens ainda acreditam que cuidar da pele é sinônimo de complicação. Porém, a realidade é bem diferente: com alguns passos simples é possível manter o rosto saudável, jovem e com aparência renovada.

Entre os cuidados mais eficazes e muitas vezes esquecidos está a esfoliação. Esse hábito, que pode ser feito de forma prática em casa, traz benefícios visíveis e faz toda a diferença no dia a dia.

Confira 4 motivos para incluir a esfoliação na sua rotina de cuidados:

1. Remove impurezas e células mortas

A pele acumula resíduos, poluição e oleosidade ao longo do dia.

A esfoliação atua como uma “faxina profunda”, eliminando células mortas e deixando a pele mais limpa, uniforme e livre de pequenas imperfeições.

2. Facilita o barbear

Quem se barbeia com frequência sabe o quanto pelos encravados podem ser incômodos.

A esfoliação ajuda a desobstruir os poros, evitando que os fios fiquem presos sob a pele, reduzindo a chance de irritações e deixando o barbear mais suave.

3. Estimula a renovação celular

Ao remover a camada superficial da pele, o processo de esfoliação favorece a regeneração celular.

Isso ajuda a manter uma aparência mais jovem, melhora a textura da pele e previne o aspecto de cansaço.

4. Potencializa a ação de outros produtos

Hidratantes, loções pós-barba e até protetores solares têm sua eficácia ampliada após a esfoliação.

Isso porque, com os poros desobstruídos, a pele absorve melhor os ativos, garantindo resultados mais rápidos e duradouros.

Como incluir na rotina

O ideal é esfoliar o rosto de 1 a 2 vezes por semana, usando produtos adequados ao tipo de pele masculina. O excesso pode causar irritação, por isso a moderação é essencial.

Investir nesse cuidado simples é uma forma de valorizar ainda mais a aparência, além de trazer conforto e praticidade para o dia a dia. Afinal, pele bem cuidada também é sinônimo de confiança.



