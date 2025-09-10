Beleza masculina: Como escolher o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escolher o corte de cabelo ideal é entender seu rosto e valorizar seus traços. Com o estilo certo, a autoestima cresce e a imagem pessoal ganha força

Quando o assunto é estilo masculino, o corte de cabelo faz toda a diferença. Mais do que seguir tendências, encontrar o corte certo depende do formato do rosto, já que cada tipo de traço valoriza estilos específicos.

Escolher bem pode trazer harmonia, reforçar a personalidade e até transmitir mais confiança no dia a dia.

A seguir, veja como identificar o formato do seu rosto e quais cortes combinam melhor com cada um.

Rosto redondo

Quem tem o rosto redondo geralmente possui bochechas mais evidentes e ângulos suaves. Nesse caso, a ideia é alongar a face.



Melhores cortes:

Topete alto com laterais curtas;

Corte degradê (fade) para criar definição;

Estilo pompadour para dar sensação de altura.

Rosto quadrado

Marcado por maxilar forte e ângulos retos, o rosto quadrado combina com cortes que realçam essa estrutura.



Melhores cortes:

Buzz cut (raspado) para destacar os traços;

Undercut com volume no topo;

Corte militar para visual mais imponente.

Rosto oval

É considerado o formato mais versátil, já que mantém equilíbrio natural entre altura e largura.



Melhores cortes:

Quiff moderno (franja levantada e estilizada);

Degradê baixo para dar leveza;

Estilo bagunçado com fios médios.

Rosto triangular

Com a testa mais larga e o queixo afinado, o rosto triangular pede cortes que equilibrem a proporção.



Melhores cortes:

Fios médios jogados para as laterais;

Corte em camadas para suavizar a testa;

Franjas leves para equilibrar o queixo fino.

Rosto alongado ou retangular

Esse formato tem a face mais comprida, pedindo cortes que reduzam a sensação de altura.



Melhores cortes:

Franja reta ou lateral;

Cortes médios com volume nas laterais;

Estilos messy (despojados) que dão movimento.

Dica extra: converse com o barbeiro

Levar referências em fotos é ótimo, mas ouvir a opinião do barbeiro é essencial. Ele poderá adaptar o corte escolhido ao seu tipo de cabelo e textura, garantindo um resultado ainda mais harmônico.