Beleza masculina: Como escolher o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto
Escolher o corte de cabelo ideal é entender seu rosto e valorizar seus traços. Com o estilo certo, a autoestima cresce e a imagem pessoal ganha força
Quando o assunto é estilo masculino, o corte de cabelo faz toda a diferença. Mais do que seguir tendências, encontrar o corte certo depende do formato do rosto, já que cada tipo de traço valoriza estilos específicos.
Escolher bem pode trazer harmonia, reforçar a personalidade e até transmitir mais confiança no dia a dia.
A seguir, veja como identificar o formato do seu rosto e quais cortes combinam melhor com cada um.
Rosto redondo
Quem tem o rosto redondo geralmente possui bochechas mais evidentes e ângulos suaves. Nesse caso, a ideia é alongar a face.
Melhores cortes:
- Topete alto com laterais curtas;
- Corte degradê (fade) para criar definição;
- Estilo pompadour para dar sensação de altura.
Rosto quadrado
Marcado por maxilar forte e ângulos retos, o rosto quadrado combina com cortes que realçam essa estrutura.
Melhores cortes:
- Buzz cut (raspado) para destacar os traços;
- Undercut com volume no topo;
- Corte militar para visual mais imponente.
Rosto oval
É considerado o formato mais versátil, já que mantém equilíbrio natural entre altura e largura.
Melhores cortes:
- Quiff moderno (franja levantada e estilizada);
- Degradê baixo para dar leveza;
- Estilo bagunçado com fios médios.
Rosto triangular
Com a testa mais larga e o queixo afinado, o rosto triangular pede cortes que equilibrem a proporção.
Melhores cortes:
- Fios médios jogados para as laterais;
- Corte em camadas para suavizar a testa;
- Franjas leves para equilibrar o queixo fino.
Rosto alongado ou retangular
Esse formato tem a face mais comprida, pedindo cortes que reduzam a sensação de altura.
Melhores cortes:
- Franja reta ou lateral;
- Cortes médios com volume nas laterais;
- Estilos messy (despojados) que dão movimento.
Dica extra: converse com o barbeiro
Levar referências em fotos é ótimo, mas ouvir a opinião do barbeiro é essencial. Ele poderá adaptar o corte escolhido ao seu tipo de cabelo e textura, garantindo um resultado ainda mais harmônico.