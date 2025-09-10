fechar
Cabelo | Notícia

Beleza masculina: Como escolher o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto

Escolher o corte de cabelo ideal é entender seu rosto e valorizar seus traços. Com o estilo certo, a autoestima cresce e a imagem pessoal ganha força

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 13:20
Homem cortando o cabelo
Homem cortando o cabelo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quando o assunto é estilo masculino, o corte de cabelo faz toda a diferença. Mais do que seguir tendências, encontrar o corte certo depende do formato do rosto, já que cada tipo de traço valoriza estilos específicos.

Escolher bem pode trazer harmonia, reforçar a personalidade e até transmitir mais confiança no dia a dia.

A seguir, veja como identificar o formato do seu rosto e quais cortes combinam melhor com cada um.

Rosto redondo

Quem tem o rosto redondo geralmente possui bochechas mais evidentes e ângulos suaves. Nesse caso, a ideia é alongar a face.

Melhores cortes:

  • Topete alto com laterais curtas;
  • Corte degradê (fade) para criar definição;
  • Estilo pompadour para dar sensação de altura.

Rosto quadrado

Marcado por maxilar forte e ângulos retos, o rosto quadrado combina com cortes que realçam essa estrutura.

Melhores cortes:

  • Buzz cut (raspado) para destacar os traços;
  • Undercut com volume no topo;
  • Corte militar para visual mais imponente.

Rosto oval

É considerado o formato mais versátil, já que mantém equilíbrio natural entre altura e largura.

Melhores cortes:

  • Quiff moderno (franja levantada e estilizada);
  • Degradê baixo para dar leveza;
  • Estilo bagunçado com fios médios.

Rosto triangular

Com a testa mais larga e o queixo afinado, o rosto triangular pede cortes que equilibrem a proporção.

Melhores cortes:

  • Fios médios jogados para as laterais;
  • Corte em camadas para suavizar a testa;
  • Franjas leves para equilibrar o queixo fino.

Rosto alongado ou retangular

Esse formato tem a face mais comprida, pedindo cortes que reduzam a sensação de altura.

Melhores cortes:

  • Franja reta ou lateral;
  • Cortes médios com volume nas laterais;
  • Estilos messy (despojados) que dão movimento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Dica extra: converse com o barbeiro

Levar referências em fotos é ótimo, mas ouvir a opinião do barbeiro é essencial. Ele poderá adaptar o corte escolhido ao seu tipo de cabelo e textura, garantindo um resultado ainda mais harmônico.

Leia também

4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras
Vaidade masculina

4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras
5 óleos naturais ideais para evitar estrias em homens que fazem musculação
Beleza masculina

5 óleos naturais ideais para evitar estrias em homens que fazem musculação

Compartilhe

Tags