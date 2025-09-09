4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras
Médica esclarece causas e como o tratamento estético cresce entre o público masculino e ajuda a devolver um aspecto mais descansado e jovial ao olhar
Acordou com marcas abaixo dos olhos mesmo após uma boa noite de sono? Nem sempre a culpa é da falta de descanso. Fatores como genética, flacidez da pele, envelhecimento natural e certos hábitos de vida também podem tornar bolsas e olheiras mais evidentes.
E não é um problema exclusivo das mulheres: cada vez mais homens têm buscado soluções para suavizar esse incômodo.
Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), entre 2018 e 2023, a participação do universo masculino nos tratamentos estéticos não cirúrgicos aumentou de cerca de 5% para 30%, passando de 72 mil para 276 mil intervenções por ano, e a aplicação com ácido hialurônico está entre as preferidas.
De acordo com a Dra. Angela Helena Perretto, médica estética da Homenz, a técnica de volumização na área abaixo dos olhos é indicada não apenas por motivos estéticos, mas também como forma de melhorar a autoestima e transmitir uma imagem de maior vitalidade.
“O método é minimamente invasivo, feito em consultório e com resultados imediatos, que suavizam o olhar cansado e devolvem uma expressão mais jovem”, explica.
Quando é o momento ideal para fazer?
O tratamento é indicado quando as sombras ao redor dos olhos passam a causar incômodo visível, seja pelo escurecimento ou pela profundidade apresentada.
“Não existe uma idade certa: o ideal é procurar orientação médica quando o paciente percebe que os sinais estão interferindo na aparência e na confiança pessoal”, ressalta a profissional.
A especialista ressalta um ponto importante: o preenchimento de olheiras não serve para clarear a pele.
“Existem pelo menos quatro tipos de olheiras, são elas: pigmentares, vasculares, estruturais e mistas, e o preenchimento atua na reestruturação da área, melhorando o contorno e a profundidade. O efeito de clareamento pode acontecer indiretamente, pelo jogo de luz e sombra, mas não se trata de uma ação direta sobre a pigmentação”, explica.
Pensando nisso, a profissional destaca os principais benefícios da aplicação com ácido hialurônico. Confira:
1. Olhar mais revigorado
“Um dos maiores incômodos relatados pelos pacientes é a impressão de cansaço constante, mesmo após noites bem dormidas. A técnica devolve o volume perdido, suavizando as bolsas e melhorando contorno e profundidade, o que resulta em um olhar mais leve e renovado. Isso não apenas melhora o visual, mas também muda a forma como a pessoa é percebida socialmente”, explica.
2. Rejuvenescimento imediato
“Diferente de outros métodos que exigem várias sessões ou tempo de recuperação, o uso do ácido hialurônico oferece resultados logo após a aplicação. Em poucos minutos já é possível notar a melhora no contorno da parte inferior dos olhos e a suavização das marcas. Esse impacto imediato é um dos principais fatores que atraem indivíduos do sexo masculino, que buscam praticidade sem abrir mão da eficácia”, ressalta.
3. Segurança do tratamento
“A aplicação é feita com ácido hialurônico, uma substância biocompatível que já existe naturalmente no organismo, o que reduz o risco de rejeição. Além disso, é uma técnica reversível, o que dá tranquilidade ao paciente sabendo que há possibilidade de ajustes, se necessário”, orienta.
4. Retorno rápido à rotina
“O público masculino geralmente busca soluções rápidas que não interfiram no trabalho ou nos treinos. Essa opção se encaixa bem porque é minimamente invasiva, não exige internação e permite retomar as atividades quase imediatamente. Essa praticidade é um dos maiores atrativos”, reforça.
A Dra. Angela Helena Perretto ainda ressalta que o pós-tratamento exige atenção a alguns detalhes simples, mas fundamentais.
“Recomendamos evitar exposição solar intensa, uso de sauna, prática de atividade física pesada e consumo de bebidas alcoólicas nas primeiras 48 horas. Esses cuidados ajudam a reduzir o inchaço, prevenir efeitos adversos e garantir melhor fixação do produto”, conclui.