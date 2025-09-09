fechar
Simpatias | Notícia

Banho de Ervas: Atraia saúde para sua vida com essa simpatia poderosa!

O banho com algumas ervas poderosas pode ser um grande aliado para atrair a saúde para sua vida. Separamos o passo a passo para você fazer em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 9:01
Imagem ilustrativa de uma mulher tomando banho!
Imagem ilustrativa de uma mulher tomando banho! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Em meio a rotina agitada, cuidar da saúde vai além de uma boa alimentação e exercícios físicos. É preciso também nutrir o corpo e a alma com boas energias.

Antigos rituais de cura e proteção, como os banhos de ervas, ganham cada vez mais espaço, não como uma substituição aos cuidados médicos, mas como um complemento que fortalece o espírito.

Nesta matéria, vamos apresentar um banho poderoso para atrair saúde. Veja agora!

Banho de ervas para atrair saúde

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma mulher tomando banho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • Malva-branca;
  • Alecrim;
  • Vassourinha;
  • Manjericão;
  • Arruda;
  • Malva-rosa;
  • Manjerona.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como fazer?

Em um litro de água, coloque as ervas e ferva tudo por alguns minutos.

Espere amornar e, depois do banho cotidiano, pegue a mistura e derrame do pescoço para baixo.

Feito isso, deixe que o banho seque naturalmente no seu corpo.

Durante a simpatia, mentalize seu corpo sendo purificado e protegido de qualquer doença.

Leia também

Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas
SIMPATIAS

Simpatia da tesoura embaixo do travesseiro para acabar com energias negativas
Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!
SIMPATIAS

Simpatias para Atrair Dinheiro: 3 opções poderosas para fazer em casa!

Compartilhe

Tags