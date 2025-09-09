Banho de Ervas: Atraia saúde para sua vida com essa simpatia poderosa!
O banho com algumas ervas poderosas pode ser um grande aliado para atrair a saúde para sua vida. Separamos o passo a passo para você fazer em casa!
Em meio a rotina agitada, cuidar da saúde vai além de uma boa alimentação e exercícios físicos. É preciso também nutrir o corpo e a alma com boas energias.
Antigos rituais de cura e proteção, como os banhos de ervas, ganham cada vez mais espaço, não como uma substituição aos cuidados médicos, mas como um complemento que fortalece o espírito.
Nesta matéria, vamos apresentar um banho poderoso para atrair saúde. Veja agora!
Banho de ervas para atrair saúde
Materiais:
- Malva-branca;
- Alecrim;
- Vassourinha;
- Manjericão;
- Arruda;
- Malva-rosa;
- Manjerona.
Como fazer?
Em um litro de água, coloque as ervas e ferva tudo por alguns minutos.
Espere amornar e, depois do banho cotidiano, pegue a mistura e derrame do pescoço para baixo.
Feito isso, deixe que o banho seque naturalmente no seu corpo.
Durante a simpatia, mentalize seu corpo sendo purificado e protegido de qualquer doença.