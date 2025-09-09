Banho de Ervas: Atraia saúde para sua vida com essa simpatia poderosa!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O banho com algumas ervas poderosas pode ser um grande aliado para atrair a saúde para sua vida. Separamos o passo a passo para você fazer em casa!

Clique aqui e escute a matéria

Em meio a rotina agitada, cuidar da saúde vai além de uma boa alimentação e exercícios físicos. É preciso também nutrir o corpo e a alma com boas energias.

Antigos rituais de cura e proteção, como os banhos de ervas, ganham cada vez mais espaço, não como uma substituição aos cuidados médicos, mas como um complemento que fortalece o espírito.

Nesta matéria, vamos apresentar um banho poderoso para atrair saúde. Veja agora!

Banho de ervas para atrair saúde

Imagem ilustrativa de uma mulher tomando banho! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Malva-branca;



Alecrim;



Vassourinha;



Manjericão;



Arruda;



Malva-rosa;



Manjerona.

Como fazer?

Em um litro de água, coloque as ervas e ferva tudo por alguns minutos.

Espere amornar e, depois do banho cotidiano, pegue a mistura e derrame do pescoço para baixo.

Feito isso, deixe que o banho seque naturalmente no seu corpo.

Durante a simpatia, mentalize seu corpo sendo purificado e protegido de qualquer doença.

