Beleza | Notícia

5 óleos naturais ideais para evitar estrias em homens que fazem musculação

Para os homens que buscam resultados na academia sem abrir mão de uma pele saudável, os óleos naturais surgem como aliados poderosos

Por Guilherme Gusmão Publicado em 09/09/2025 às 17:55
Homem realizando exercício de musculação
Homem realizando exercício de musculação - iStock

A prática de musculação traz diversos benefícios para a saúde e o bem-estar, mas o ganho rápido de massa muscular pode deixar marcas na pele: as temidas estrias.

Para os homens que buscam resultados na academia sem abrir mão de uma pele saudável, os óleos naturais surgem como aliados poderosos. Eles ajudam a manter a elasticidade da pele, hidratar profundamente e prevenir o surgimento de estrias.

Conheça 5 opções ideais:

1. Óleo de rosa mosqueta

Reconhecido por sua ação regeneradora, o óleo de rosa mosqueta é rico em ácidos graxos essenciais e vitamina A.

Ele estimula a produção de colágeno, ajudando a manter a elasticidade da pele e prevenindo o surgimento de estrias, especialmente em áreas propensas ao estiramento, como braços e peito.

2. Óleo de amêndoas doces

Leve e de rápida absorção, o óleo de amêndoas doces é perfeito para uso diário.

Ele hidrata profundamente a pele, melhora a elasticidade e ajuda a evitar ressecamento, um fator que aumenta o risco de estrias durante o ganho de massa muscular.

3. Óleo de coco

Com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o óleo de coco fortalece a barreira da pele e mantém a hidratação.

Ideal para aplicação após o banho, ele contribui para uma pele mais firme e resistente aos estiramentos causados pelo aumento de músculos.

4. Óleo de jojoba

O óleo de jojoba se assemelha ao sebo natural da pele, o que o torna altamente eficaz na manutenção da elasticidade e na proteção contra microlesões cutâneas.

Além disso, é leve, não oleoso e pode ser usado em todas as regiões do corpo sem obstruir os poros.

5. Óleo de abacate

Rico em vitaminas A, D e E, o óleo de abacate nutre profundamente a pele e estimula a produção de colágeno e elastina.

Sua textura mais densa é perfeita para áreas mais críticas, como ombros, peitoral e coxas, prevenindo estrias causadas pelo crescimento muscular rápido.

