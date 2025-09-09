5 óleos naturais ideais para evitar estrias em homens que fazem musculação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para os homens que buscam resultados na academia sem abrir mão de uma pele saudável, os óleos naturais surgem como aliados poderosos

Clique aqui e escute a matéria

A prática de musculação traz diversos benefícios para a saúde e o bem-estar, mas o ganho rápido de massa muscular pode deixar marcas na pele: as temidas estrias.

Para os homens que buscam resultados na academia sem abrir mão de uma pele saudável, os óleos naturais surgem como aliados poderosos. Eles ajudam a manter a elasticidade da pele, hidratar profundamente e prevenir o surgimento de estrias.

Conheça 5 opções ideais:

1. Óleo de rosa mosqueta

Reconhecido por sua ação regeneradora, o óleo de rosa mosqueta é rico em ácidos graxos essenciais e vitamina A.

Ele estimula a produção de colágeno, ajudando a manter a elasticidade da pele e prevenindo o surgimento de estrias, especialmente em áreas propensas ao estiramento, como braços e peito.

2. Óleo de amêndoas doces

Leve e de rápida absorção, o óleo de amêndoas doces é perfeito para uso diário.

Ele hidrata profundamente a pele, melhora a elasticidade e ajuda a evitar ressecamento, um fator que aumenta o risco de estrias durante o ganho de massa muscular.

3. Óleo de coco

Com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o óleo de coco fortalece a barreira da pele e mantém a hidratação.

Ideal para aplicação após o banho, ele contribui para uma pele mais firme e resistente aos estiramentos causados pelo aumento de músculos.

4. Óleo de jojoba

O óleo de jojoba se assemelha ao sebo natural da pele, o que o torna altamente eficaz na manutenção da elasticidade e na proteção contra microlesões cutâneas.

Leia Também 4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras

Além disso, é leve, não oleoso e pode ser usado em todas as regiões do corpo sem obstruir os poros.

5. Óleo de abacate

Rico em vitaminas A, D e E, o óleo de abacate nutre profundamente a pele e estimula a produção de colágeno e elastina.

Sua textura mais densa é perfeita para áreas mais críticas, como ombros, peitoral e coxas, prevenindo estrias causadas pelo crescimento muscular rápido.