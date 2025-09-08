fechar
Beleza | Notícia

Quer barba cheia? Veja 3 dicas para acelerar o crescimento dos fios

Crescer a barba pode ser um processo mais lento para alguns homens, mas com os cuidados certos, é possível conquistar resultados surpreendentes

Por Guilherme Gusmão Publicado em 08/09/2025 às 7:41
Barba
Barba - iStock

Ter uma barba cheia, forte e bem desenhada é o objetivo de muitos homens, mas a realidade é que nem todos conseguem esse resultado com facilidade. F

atores como genética, idade, alimentação e cuidados diários influenciam diretamente na velocidade e na qualidade do crescimento da barba.

A boa notícia é que, embora não exista milagre, existem sim estratégias eficazes que podem estimular o crescimento e melhorar a aparência dos fios com o tempo.

A seguir, veja três dicas práticas e testadas que podem acelerar esse processo e ajudar você a conquistar a barba que deseja.

1. Cuide da sua alimentação

Pode parecer simples, mas o que você come influencia diretamente no crescimento da barba.

Para que os pelos cresçam com mais força, o corpo precisa de uma boa quantidade de vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas do complexo B, como a biotina, além de zinco, ferro e proteínas.

Invista em alimentos como ovos, peixes, castanhas, vegetais verdes escuros e grãos integrais. Se necessário, consulte um nutricionista para avaliar a possibilidade de suplementação. Um organismo bem nutrido cria o ambiente ideal para que os fios cresçam mais rápido e com mais qualidade.

2. Estimule a circulação no rosto

A circulação sanguínea é essencial para levar nutrientes até os folículos capilares do rosto. Uma maneira simples e eficaz de estimular essa circulação é através da esfoliação e da massagem facial.

Esfolie o rosto uma ou duas vezes por semana para remover células mortas e desobstruir os poros. Já a massagem pode ser feita diariamente, com movimentos circulares, principalmente nas áreas onde você deseja que a barba cresça mais.

O uso de óleos específicos para barba, como óleo de rícino ou óleo de alecrim, pode potencializar esse processo, pois também ajudam a nutrir os fios diretamente.

Leia Também

3. Tenha uma rotina de cuidados consistente

Assim como o cabelo, a barba precisa de cuidados regulares para crescer saudável. Lave o rosto com um sabonete adequado para pele oleosa ou mista, mantenha a pele sempre hidratada e evite o uso excessivo de produtos que ressequem a região.

Também é importante ter paciência: muitas vezes, os fios crescem de forma desigual nas primeiras semanas, o que é totalmente normal. Resistir à tentação de aparar constantemente é essencial nesse período.

Deixe a barba crescer por pelo menos quatro semanas antes de qualquer corte, para observar o padrão de crescimento e identificar as áreas que precisam de mais estímulo.

