Beleza | Notícia

5 erros mais comuns ao aparar a barba em casa e como evitar

Com paciência, atenção aos detalhes e os produtos certos, qualquer homem pode transformar o momento de aparar a barba em um ritual de autocuidado

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 13:49
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

Aparar a barba em casa é uma prática cada vez mais comum entre os homens que querem praticidade e economia. No entanto, sem os cuidados certos, o resultado pode acabar ficando longe do esperado.

Desde falhas no acabamento até irritações na pele, pequenos erros fazem toda a diferença na aparência. Confira os cinco deslizes mais comuns e veja como evitá-los para manter a barba bonita e bem cuidada.

1. Não preparar a pele antes do corte

Muitos homens pegam a máquina ou a tesoura direto, sem lavar o rosto ou hidratar os fios. Isso deixa a barba mais difícil de aparar e pode causar irritação.

O ideal é lavar o rosto com água morna e usar um shampoo próprio para barba antes de iniciar o processo. Assim, os fios ficam mais macios e fáceis de modelar.

2. Usar lâmina ou máquina sem manutenção

Ferramentas sem fio afiado ou mal higienizadas prejudicam o corte e ainda aumentam o risco de inflamações. A máquina deve estar sempre limpa e com o pente adequado, e a tesoura precisa ter boa precisão.

Investir na manutenção evita cortes desiguais e falhas visíveis.

3. Errar no desenho do pescoço

Um dos erros mais comuns é raspar a linha do pescoço muito para cima, o que encurta visualmente a barba, ou deixar o excesso de pelos descendo demais.

A dica é usar como referência a linha que vai de uma ponta da orelha até o início da garganta. Isso ajuda a manter um contorno natural.

4. Aparar demais nas laterais

Reduzir demais o volume nas laterais do rosto pode deixar a barba desproporcional e até dar a impressão de rosto mais fino do que realmente é.

O melhor caminho é manter equilíbrio entre laterais e queixo, ajustando o comprimento de acordo com o formato do rosto.

5. Não hidratar depois de aparar

Aparar a barba retira a camada protetora de oleosidade natural da pele.

Sem hidratação, é comum sentir coceira, ressecamento e até descamação. Usar um bom balm ou óleo para barba logo após o corte ajuda a acalmar a pele e deixar os fios mais alinhados.

