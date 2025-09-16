Progressiva sem estresse: 4 dicas para manter seu liso saudável por mais tempo
Cabelos com progressiva exigem cuidados específicos para que o liso continue bonito. Veja como prolongar o efeito sem agredir os fios
Quem faz progressiva sabe que manter o efeito liso e a saúde capilar pode ser um desafio. Produtos errados e falta de cuidados diários podem comprometer os fios e reduzir a durabilidade do tratamento.
Confira quatro dicas simples, mas fundamentais, para cuidar do seu cabelo com progressiva.
Use shampoo sem sal e sem sulfato
Esse tipo de shampoo limpa sem agredir a química da progressiva.
Ele evita o ressecamento e ajuda a manter o efeito liso por mais tempo.
Evite lavar o cabelo todos os dias
A lavagem frequente retira a oleosidade natural e pode diminuir a durabilidade da progressiva. O ideal é lavar a cada dois ou três dias.
Hidratação semanal é obrigatória
Cabelos com química precisam de reposição constante de nutrientes. Máscaras reconstrutoras e nutritivas são ideais para manter os fios saudáveis e com brilho.
Proteja do calor com protetor térmico
Antes de secar ou pranchar, use um protetor térmico. Ele forma uma barreira protetora que evita danos causados pelo calor excessivo das ferramentas.