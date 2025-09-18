fechar
Beleza | Notícia

5 óleos naturais perfeitos para hidratar áreas ressecadas da pele

Incorporar óleos a rotina de cuidados é uma forma simples e eficaz de manter a pele nutrida e saudável. Veja 5 óleos perfeitos para a pele ressecada

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 14:22
Hidratação com óleo
Hidratação com óleo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Joelhos, cotovelos, calcanhares e até as mãos costumam sofrer mais com o ressecamento. Para tratar essas regiões de forma eficaz e sem agredir a pele, os óleos naturais são alternativas poderosas.

Ricos em vitaminas e ácidos graxos, eles nutrem profundamente e devolvem o viço perdido. Confira cinco opções que podem transformar a sua rotina de cuidados.

1. Óleo de coco — Hidratação e proteção

Versátil, o óleo de coco é um dos queridinhos quando o assunto é pele ressecada. Ele forma uma película protetora que impede a perda de água, além de ter ação antibacteriana. Ideal para aplicar nos pés e nas mãos antes de dormir.

2. Óleo de amêndoas — Suavidade imediata

Com alto poder emoliente, o óleo de amêndoas deixa a pele mais macia desde a primeira aplicação. É indicado especialmente para áreas que descamam com facilidade, como cotovelos e joelhos. Também é ótimo para massagens relaxantes.

3. Óleo de argan — Nutrição intensa

Conhecido como “ouro líquido”, o óleo de argan é rico em vitamina E e antioxidantes. Ele ajuda a recuperar a elasticidade e a maciez, sendo perfeito para regiões que sofrem com ressecamento crônico, como calcanhares.

4. Óleo de rosa mosqueta — Reparação e regeneração

Mais do que hidratar, o óleo de rosa mosqueta é famoso por sua capacidade de regenerar a pele. Ele contribui para reduzir marcas, uniformizar o tom e acelerar a cicatrização, sendo excelente para áreas ressecadas e sensíveis.

5. Óleo de jojoba — Equilíbrio e hidratação

Com composição semelhante ao sebo natural da pele, o óleo de jojoba é facilmente absorvido e não deixa sensação oleosa. É indicado para hidratar regiões ressecadas sem obstruir os poros, podendo ser usado inclusive no rosto.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação
Cuidados com a pele

5 dicas para evitar irritação na pele após a depilação
Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil
skincare

Skincare climático: como adaptar a rotina a diferentes regiões do Brasil

Compartilhe

Tags