5 óleos naturais perfeitos para hidratar áreas ressecadas da pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incorporar óleos a rotina de cuidados é uma forma simples e eficaz de manter a pele nutrida e saudável. Veja 5 óleos perfeitos para a pele ressecada

Clique aqui e escute a matéria

Joelhos, cotovelos, calcanhares e até as mãos costumam sofrer mais com o ressecamento. Para tratar essas regiões de forma eficaz e sem agredir a pele, os óleos naturais são alternativas poderosas.

Ricos em vitaminas e ácidos graxos, eles nutrem profundamente e devolvem o viço perdido. Confira cinco opções que podem transformar a sua rotina de cuidados.

1. Óleo de coco — Hidratação e proteção

Versátil, o óleo de coco é um dos queridinhos quando o assunto é pele ressecada. Ele forma uma película protetora que impede a perda de água, além de ter ação antibacteriana. Ideal para aplicar nos pés e nas mãos antes de dormir.

2. Óleo de amêndoas — Suavidade imediata

Com alto poder emoliente, o óleo de amêndoas deixa a pele mais macia desde a primeira aplicação. É indicado especialmente para áreas que descamam com facilidade, como cotovelos e joelhos. Também é ótimo para massagens relaxantes.

3. Óleo de argan — Nutrição intensa

Conhecido como “ouro líquido”, o óleo de argan é rico em vitamina E e antioxidantes. Ele ajuda a recuperar a elasticidade e a maciez, sendo perfeito para regiões que sofrem com ressecamento crônico, como calcanhares.

4. Óleo de rosa mosqueta — Reparação e regeneração

Mais do que hidratar, o óleo de rosa mosqueta é famoso por sua capacidade de regenerar a pele. Ele contribui para reduzir marcas, uniformizar o tom e acelerar a cicatrização, sendo excelente para áreas ressecadas e sensíveis.

5. Óleo de jojoba — Equilíbrio e hidratação

Com composição semelhante ao sebo natural da pele, o óleo de jojoba é facilmente absorvido e não deixa sensação oleosa. É indicado para hidratar regiões ressecadas sem obstruir os poros, podendo ser usado inclusive no rosto.