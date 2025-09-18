5 óleos naturais perfeitos para hidratar áreas ressecadas da pele
Incorporar óleos a rotina de cuidados é uma forma simples e eficaz de manter a pele nutrida e saudável. Veja 5 óleos perfeitos para a pele ressecada
Joelhos, cotovelos, calcanhares e até as mãos costumam sofrer mais com o ressecamento. Para tratar essas regiões de forma eficaz e sem agredir a pele, os óleos naturais são alternativas poderosas.
Ricos em vitaminas e ácidos graxos, eles nutrem profundamente e devolvem o viço perdido. Confira cinco opções que podem transformar a sua rotina de cuidados.
1. Óleo de coco — Hidratação e proteção
Versátil, o óleo de coco é um dos queridinhos quando o assunto é pele ressecada. Ele forma uma película protetora que impede a perda de água, além de ter ação antibacteriana. Ideal para aplicar nos pés e nas mãos antes de dormir.
2. Óleo de amêndoas — Suavidade imediata
Com alto poder emoliente, o óleo de amêndoas deixa a pele mais macia desde a primeira aplicação. É indicado especialmente para áreas que descamam com facilidade, como cotovelos e joelhos. Também é ótimo para massagens relaxantes.
3. Óleo de argan — Nutrição intensa
Conhecido como “ouro líquido”, o óleo de argan é rico em vitamina E e antioxidantes. Ele ajuda a recuperar a elasticidade e a maciez, sendo perfeito para regiões que sofrem com ressecamento crônico, como calcanhares.
4. Óleo de rosa mosqueta — Reparação e regeneração
Mais do que hidratar, o óleo de rosa mosqueta é famoso por sua capacidade de regenerar a pele. Ele contribui para reduzir marcas, uniformizar o tom e acelerar a cicatrização, sendo excelente para áreas ressecadas e sensíveis.
5. Óleo de jojoba — Equilíbrio e hidratação
Com composição semelhante ao sebo natural da pele, o óleo de jojoba é facilmente absorvido e não deixa sensação oleosa. É indicado para hidratar regiões ressecadas sem obstruir os poros, podendo ser usado inclusive no rosto.