Ruiva e radiante: 5 cuidados essenciais para manter os cabelos ruivos vibrantes e saudáveis

Ser ruiva exige certos cuidados. Com as práticas certas, é possível manter os fios sempre saudáveis, sedosos e com uma cor de tirar o fôlego.

Os cabelos ruivos, naturais ou tingidos, são conhecidos por sua beleza marcante e por chamarem atenção por onde passam.

Mas, com o brilho e a intensidade da cor vem também a necessidade de atenção redobrada. Afinal, o ruivo é um dos tons mais delicados e difíceis de manter — e requer cuidados específicos para preservar a cor, o brilho e a saúde dos fios.

Se você já aderiu ou está pensando em aderir ao visual ruivo, confira os 5 cuidados essenciais para manter seus fios deslumbrantes:

1. Invista em produtos específicos para cabelos coloridos

A cor ruiva — principalmente as versões tingidas — desbota com facilidade. Para evitar que os fios percam a intensidade logo nas primeiras lavagens, use shampoos e condicionadores formulados para cabelos coloridos. Eles ajudam a preservar os pigmentos por mais tempo, além de proteger contra agentes externos como sol e poluição.

Dica extra: opte por shampoos sem sulfato, que são menos agressivos e ajudam a evitar o desbotamento.

2. Evite lavagens excessivas

Quanto mais você lava os cabelos, mais rápido o pigmento vai embora — especialmente no caso do ruivo. O ideal é lavar os fios de 2 a 3 vezes por semana, sempre com água morna ou fria. A água quente abre as cutículas do cabelo e acelera o desbotamento.

Entre uma lavagem e outra, aposte no shampoo seco para manter a raiz limpa sem comprometer a cor.

3. Use protetor térmico e solar

A exposição ao sol pode oxidar a cor dos cabelos ruivos, deixando-os alaranjados, desbotados ou opacos. Por isso, use produtos com filtro UV sempre que for sair durante o dia — especialmente em ambientes abertos.

Se você usa secador, chapinha ou babyliss, o protetor térmico é obrigatório! Ele evita que o calor danifique os fios e afete a intensidade da coloração.

4. Faça hidratações regulares

Cabelos ruivos precisam de hidratação constante para manter o brilho e a maciez. Aposte em máscaras nutritivas pelo menos uma vez por semana. Se você descoloriu os fios antes de aplicar a tintura, invista também em reconstruções com queratina e proteínas para recuperar a estrutura capilar.

A cor só brilha se o cabelo estiver saudável!

5. Reforce a cor com tonalizantes

Mesmo com todos os cuidados, o ruivo desbota — é inevitável. Mas você pode manter o tom sempre vibrante com tonalizantes ou máscaras pigmentantes, que reavivam a cor entre uma coloração e outra. Eles são ótimos aliados para manter aquele “ruivo de salão” por muito mais tempo.

Converse com seu cabeleireiro para escolher o produto e a frequência ideais para o seu tom.