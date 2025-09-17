Ruiva e radiante: 5 cuidados essenciais para manter os cabelos ruivos vibrantes e saudáveis
Ser ruiva exige certos cuidados. Com as práticas certas, é possível manter os fios sempre saudáveis, sedosos e com uma cor de tirar o fôlego.
Clique aqui e escute a matéria
Os cabelos ruivos, naturais ou tingidos, são conhecidos por sua beleza marcante e por chamarem atenção por onde passam.
Mas, com o brilho e a intensidade da cor vem também a necessidade de atenção redobrada. Afinal, o ruivo é um dos tons mais delicados e difíceis de manter — e requer cuidados específicos para preservar a cor, o brilho e a saúde dos fios.
Se você já aderiu ou está pensando em aderir ao visual ruivo, confira os 5 cuidados essenciais para manter seus fios deslumbrantes:
1. Invista em produtos específicos para cabelos coloridos
A cor ruiva — principalmente as versões tingidas — desbota com facilidade. Para evitar que os fios percam a intensidade logo nas primeiras lavagens, use shampoos e condicionadores formulados para cabelos coloridos. Eles ajudam a preservar os pigmentos por mais tempo, além de proteger contra agentes externos como sol e poluição.
Dica extra: opte por shampoos sem sulfato, que são menos agressivos e ajudam a evitar o desbotamento.
2. Evite lavagens excessivas
Quanto mais você lava os cabelos, mais rápido o pigmento vai embora — especialmente no caso do ruivo. O ideal é lavar os fios de 2 a 3 vezes por semana, sempre com água morna ou fria. A água quente abre as cutículas do cabelo e acelera o desbotamento.
Entre uma lavagem e outra, aposte no shampoo seco para manter a raiz limpa sem comprometer a cor.
3. Use protetor térmico e solar
A exposição ao sol pode oxidar a cor dos cabelos ruivos, deixando-os alaranjados, desbotados ou opacos. Por isso, use produtos com filtro UV sempre que for sair durante o dia — especialmente em ambientes abertos.
Se você usa secador, chapinha ou babyliss, o protetor térmico é obrigatório! Ele evita que o calor danifique os fios e afete a intensidade da coloração.
4. Faça hidratações regulares
Cabelos ruivos precisam de hidratação constante para manter o brilho e a maciez. Aposte em máscaras nutritivas pelo menos uma vez por semana. Se você descoloriu os fios antes de aplicar a tintura, invista também em reconstruções com queratina e proteínas para recuperar a estrutura capilar.
A cor só brilha se o cabelo estiver saudável!
5. Reforce a cor com tonalizantes
Mesmo com todos os cuidados, o ruivo desbota — é inevitável. Mas você pode manter o tom sempre vibrante com tonalizantes ou máscaras pigmentantes, que reavivam a cor entre uma coloração e outra. Eles são ótimos aliados para manter aquele “ruivo de salão” por muito mais tempo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Converse com seu cabeleireiro para escolher o produto e a frequência ideais para o seu tom.