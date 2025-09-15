fechar
Cabelo | Notícia

5 óleos naturais perfeitos para nutrir e valorizar cabelos crespos

Com esses óleos naturais, é possível manter os cabelos crespos hidratados, definidos e saudáveis, valorizando os cachos e garantindo fios resistentes

Por Guilherme Gusmão Publicado em 15/09/2025 às 17:35
Mulher segurando seu cabelo com a m&atilde;o
Mulher segurando seu cabelo com a mão - blackday/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os cabelos crespos exigem cuidados especiais, pois tendem a ser mais secos e frágeis. Apostar em óleos naturais é uma estratégia poderosa para nutrir profundamente, reduzir o frizz e garantir cachos mais definidos. Selecionamos cinco óleos ideais para cabelos crespos.

1. Óleo de Coco

Rico em ácidos graxos, o óleo de coco é excelente para hidratar profundamente os fios e fortalecer a estrutura capilar. Ele ajuda a reduzir o ressecamento e dá brilho natural, mantendo os cachos definidos e macios.

2. Óleo de Rícino

Conhecido por estimular o crescimento capilar, o óleo de rícino também fortalece os fios e combate a quebra. É ideal para aplicar no couro cabeludo e nas pontas, promovendo saúde e resistência ao cabelo crespo.

3. Óleo de Abacate

Rico em vitaminas A, D e E, o óleo de abacate nutre profundamente os fios, combatendo o ressecamento e a opacidade. Ele também ajuda a proteger os cabelos contra agressões externas e facilita a definição dos cachos.

4. Óleo de Argan

Leve e poderoso, o óleo de argan é perfeito para dar brilho e maciez aos cabelos crespos sem pesar os fios. Ele controla o frizz, hidrata e ajuda a manter a maleabilidade, tornando os cachos mais soltos e definidos.

Leia Também

5. Óleo de Jojoba

O óleo de jojoba se assemelha ao óleo natural produzido pelo cabelo, o sebo, tornando-se ideal para equilibrar a oleosidade e hidratar sem pesar. Ele garante fios saudáveis, com toque sedoso e cachos mais duradouros.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Catharine Hill e Pri Lessa ampliam linha Angel Wings com novas paletas de blush multifuncionais
maquiagem

Catharine Hill e Pri Lessa ampliam linha Angel Wings com novas paletas de blush multifuncionais
Avon amplia seu portfólio de maquiagens com novos batons e blushs em tons de vermelho
MAQUIAGEM

Avon amplia seu portfólio de maquiagens com novos batons e blushs em tons de vermelho

Compartilhe

Tags