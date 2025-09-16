fechar
Cabelo | Notícia

Estilo com raiz: 5 motivos para apostar nas tranças nagô agora mesmo

As tranças nagô carregam história, praticidade e identidade. Entenda por que esse estilo nunca sai de moda e pode ser a escolha perfeita para você

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 15:35
Mulher com tranças nagô
Mulher com tranças nagô - Freepik

As tranças nagô são mais do que uma tendência: são um símbolo de cultura, resistência e expressão pessoal. Este estilo milenar africano se reinventa a cada temporada e continua sendo uma das escolhas preferidas para quem busca beleza com significado.

Veja por que você deveria considerar usar tranças nagô.

1. Estilo que respeita sua história

As nagôs têm origem ancestral e representam conexão com as raízes africanas. Usar esse penteado é também um ato de orgulho e valorização da identidade negra.

2. Proteção para os fios naturais

Além de lindíssimas, as tranças protegem o cabelo dos danos diários, como exposição ao sol, ao vento e ao uso de químicas e calor.

3. Versatilidade que combina com tudo

Você pode variar os desenhos, tamanhos, cores e até adornos. As nagôs permitem criações personalizadas e super estilosas para qualquer ocasião.

4. Praticidade na rotina

Com o penteado pronto, o tempo gasto arrumando o cabelo diariamente cai drasticamente. É ideal para quem tem dias corridos.

5. Durabilidade que compensa o investimento

Feitas corretamente, as tranças podem durar de três a seis semanas, mantendo o visual impecável e reduzindo o número de lavagens e manipulações dos fios.

