Cabelo | Notícia

Do couro cabeludo à autoestima: por que cuidar da raiz virou tendência

O olhar tem se voltado cada vez mais para o couro cabeludo, entendido como o verdadeiro ponto de partida para a saúde capilar

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/09/2025 às 17:43
Mulher cuidando da raiz dos cabelos
Mulher cuidando da raiz dos cabelos - iStock

Por muito tempo, a atenção dos cuidados capilares esteve voltada apenas para os fios — máscaras, óleos e finalizadores eram protagonistas das prateleiras de beleza.

Mas em 2025, o olhar se volta cada vez mais para o couro cabeludo, entendido como o verdadeiro ponto de partida para a saúde capilar.

Essa mudança não é apenas estética: cuidar da raiz impacta diretamente na força, crescimento e até na autoestima, transformando o conceito de beleza de dentro para fora.

O couro cabeludo como extensão da pele

Assim como a pele do rosto, o couro cabeludo sofre com oleosidade, ressecamento, acúmulo de resíduos e até desequilíbrios na barreira cutânea.

Ignorar esses sinais pode resultar em queda, caspa, coceira e enfraquecimento dos fios.

Produtos específicos, como tônicos, esfoliantes suaves e séruns, estão ganhando espaço exatamente por tratarem essa região com o mesmo cuidado dedicado ao skincare facial.

A relação entre raiz saudável e fios fortes

Quando o couro cabeludo está equilibrado, o bulbo capilar consegue produzir fios mais resistentes e com crescimento contínuo.

Esse cuidado vai além do visual: lidar com queda ou afinamento pode abalar a autoconfiança, enquanto investir na saúde da raiz ajuda a manter o cabelo mais cheio, brilhante e alinhado.

Tendência que une ciência e bem-estar

O mercado da beleza já entendeu essa demanda e aposta em fórmulas com probióticos, antioxidantes e ativos calmantes para regular o microbioma do couro cabeludo.

Além da tecnologia, há também a parte sensorial: massagens durante a aplicação estimulam a circulação, promovem relaxamento e transformam o autocuidado em um momento de prazer.

Autoestima e rotina de beleza ampliada

Ao incluir o couro cabeludo nos rituais de cuidado, o conceito de beleza se expande. Não se trata apenas de aparência, mas de se sentir bem consigo mesmo.

A raiz, antes esquecida, agora ganha protagonismo como símbolo de vitalidade e confiança.

