Escurecimento das axilas: especialista explica as causas e as soluções que funcionam
Especialista explica as causas mais comuns do escurecimento da área e aponta soluções eficazes para devolver uniformidade e saúde ao corpo
Levantar os braços sem preocupação deveria ser natural, mas muitas pessoas ainda se sentem inseguras com o escurecimento das axilas.
Esse problema, que pode afetar a autoestima e limitar o uso de roupas sem mangas, é mais comum do que se imagina.
Entre os fatores que contribuem estão depilações agressivas, atrito constante com roupas apertadas e alterações hormonais.
O interesse por soluções seguras e eficazes cresce a cada ano. Em 2023, o mercado global de depilação definitiva foi avaliado em US$ 1,13 bilhão, com previsão de crescimento anual de 18,4% até 2032, refletindo a demanda por alternativas de longo prazo, menos invasivas que lâminas ou cera. As informações são da Global Market Insights.
Principais causas do escurecimento das axilas
Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora técnica da LypeDepyl, rede referência em depilação a laser e pioneira na despigmentação de tatuagens e sobrancelhas, o escurecimento pode ter diversas origens:
- Depilação frequente com lâmina, que irrita a região;
- Inflamações após depilação com cera;
- Fatores genéticos e hormonais.
Depilação a laser
A boa notícia é que com cuidados certos e tratamentos adequados é possível recuperar a aparência natural da pele.
O laser vai além da remoção duradoura dos pelos: ele ajuda a melhorar a textura e o tom da pele. Ao reduzir o atrito e as inflamações recorrentes, o procedimento contribui para uniformizar a região.
“O recurso traz uma mudança estrutural: a área fica menos sensível, mais estável e menos sujeita a irritações futuras, o que impacta tanto a aparência quanto o bem-estar no dia a dia”, explica a profissional.
Clareamento com dermocosméticos
Indicado como tratamento complementar, para manutenção em casa. “Fórmulas personalizadas podem combinar agentes despigmentantes, hidratantes e antioxidantes, atuando de forma integrada. Além de reduzir os escurecimentos, ajudam a melhorar a resistência e o viço”, afirma.
Mudança de hábitos
Pequenas escolhas cotidianas fazem diferença. Tecidos mais leves e respiráveis, hidratação local regular e o cuidado com produtos aplicados sob os braços são medidas simples que previnem novas marcas.
Evitar desodorantes com alta quantidade de álcool na composição, por exemplo, reduz o risco de sensibilização.
“A atenção começa em detalhes básicos, que juntos favorecem um tom mais uniforme ao longo do tempo”, orienta.
Tratamento deve ser individualizado
Por fim, a especialista ressalta que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Em muitos pacientes, a depilação já promove resultados; em outros, pode ser associada a protocolos clareadores para potencializar a melhora.
“O importante é buscar orientação profissional para encontrar o tratamento mais adequado para o seu perfil”, conclui.