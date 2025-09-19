Dermatite atópica: veja causas, sintomas e o que usar na pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Condição inflamatória da pele provoca sintomas incômodos que podem afetar o bem-estar e autoestima de quem tem a doença; saiba como lidar com o quadro

Clique aqui e escute a matéria

A pele sensível é um termo muito comum e já conhecido no universo da skincare. No entanto, a depender do quadro e dos sintomas apresentados, essa condição pode exigir não só cuidados especiais, como um diagnóstico dermatológico. Trata-se da dermatite atópica, doença crônica caracterizada principalmente pela pele seca, vermelhidão e coceira.

Setembro também é o período conhecido como o Mês de Conscientização sobre a Dermatite Atópica, já que a condição ainda é cercada de muitas dúvidas e pode impactar o bem-estar de quem é afetado.

Entre os sintomas mais comuns da dermatite, a coceira é mais lembrado, mas também o mais incômodo, já que é intensa e persistente. Apesar de provocar alívio imediato, a situação pode agravar ainda mais a inflamação e danificar a barreira natural da pele.

Causas e tratamento

Cercada de muitas dúvidas, a dermatite atópica não possui cura, mas tem tratamento. A condição age como uma doença inflamatória, onde há uma falha na barreira de proteção natural da pele.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguns fatores podem agravar a dermatite atópica, tais como:

Sudorese excessiva;



Baixa umidade;



Roupas de lã, tecidos sintéticos e ásperos em contato com a pele;



Banhos longos com água quente;



Uso de sabonetes em excesso;



Situações de estresse.

A dermatologista Paula Belotti explica que o acompanhamento deve ser feito por um profissional médico e, em casa, com o uso de produtos adequados para a região, afim de evitar crises agudas.

"O primeiro é responsabilidade do paciente e envolve a hidratação constante e a escolha de produtos adequados para fortalecer a barreira da pele. O segundo pilar é onde o dermatologista atua, prescrevendo tratamentos específicos, como anti-inflamatórios tópicos, para controlar a inflamação de forma segura e eficaz”, complementa", justifica.

O que usar na pele com dermatite atópica?

skin care; pele; creme - cookie_studio/Freepik

Ainda segundo a SBD, é essencial melhorar as condições da barreira na pele, por meio de hidratantes ou emolientes, além de produtos específicos para pele seca.

Nestes casos, a skincare vai muito além de um cuidado estético com a pele, e funciona como aliada no dia a dia para prevenções de crises e agravamentos da doença.

A Cetaphil, por exemplo, é uma marca que possui produtos que atendem a necessidades específicas de peles com tendência atópica, tais como: