Dermatite atópica: veja causas, sintomas e o que usar na pele
Condição inflamatória da pele provoca sintomas incômodos que podem afetar o bem-estar e autoestima de quem tem a doença; saiba como lidar com o quadro
A pele sensível é um termo muito comum e já conhecido no universo da skincare. No entanto, a depender do quadro e dos sintomas apresentados, essa condição pode exigir não só cuidados especiais, como um diagnóstico dermatológico. Trata-se da dermatite atópica, doença crônica caracterizada principalmente pela pele seca, vermelhidão e coceira.
Setembro também é o período conhecido como o Mês de Conscientização sobre a Dermatite Atópica, já que a condição ainda é cercada de muitas dúvidas e pode impactar o bem-estar de quem é afetado.
Entre os sintomas mais comuns da dermatite, a coceira é mais lembrado, mas também o mais incômodo, já que é intensa e persistente. Apesar de provocar alívio imediato, a situação pode agravar ainda mais a inflamação e danificar a barreira natural da pele.
Causas e tratamento
Cercada de muitas dúvidas, a dermatite atópica não possui cura, mas tem tratamento. A condição age como uma doença inflamatória, onde há uma falha na barreira de proteção natural da pele.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguns fatores podem agravar a dermatite atópica, tais como:
- Sudorese excessiva;
- Baixa umidade;
- Roupas de lã, tecidos sintéticos e ásperos em contato com a pele;
- Banhos longos com água quente;
- Uso de sabonetes em excesso;
- Situações de estresse.
A dermatologista Paula Belotti explica que o acompanhamento deve ser feito por um profissional médico e, em casa, com o uso de produtos adequados para a região, afim de evitar crises agudas.
"O primeiro é responsabilidade do paciente e envolve a hidratação constante e a escolha de produtos adequados para fortalecer a barreira da pele. O segundo pilar é onde o dermatologista atua, prescrevendo tratamentos específicos, como anti-inflamatórios tópicos, para controlar a inflamação de forma segura e eficaz”, complementa", justifica.
O que usar na pele com dermatite atópica?
Ainda segundo a SBD, é essencial melhorar as condições da barreira na pele, por meio de hidratantes ou emolientes, além de produtos específicos para pele seca.
Nestes casos, a skincare vai muito além de um cuidado estético com a pele, e funciona como aliada no dia a dia para prevenções de crises e agravamentos da doença.
