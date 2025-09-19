fechar
Beleza | Notícia

Dermatite atópica: veja causas, sintomas e o que usar na pele

Condição inflamatória da pele provoca sintomas incômodos que podem afetar o bem-estar e autoestima de quem tem a doença; saiba como lidar com o quadro

Por Samantha Oliveira Publicado em 19/09/2025 às 6:00
Dermatite atópica é uma inflamação crônica que provoca coceira na pele
Dermatite atópica é uma inflamação crônica que provoca coceira na pele - Reprodução/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A pele sensível é um termo muito comum e já conhecido no universo da skincare. No entanto, a depender do quadro e dos sintomas apresentados, essa condição pode exigir não só cuidados especiais, como um diagnóstico dermatológico. Trata-se da dermatite atópica, doença crônica caracterizada principalmente pela pele seca, vermelhidão e coceira.

Setembro também é o período conhecido como o Mês de Conscientização sobre a Dermatite Atópica, já que a condição ainda é cercada de muitas dúvidas e pode impactar o bem-estar de quem é afetado.

Entre os sintomas mais comuns da dermatite, a coceira é mais lembrado, mas também o mais incômodo, já que é intensa e persistente. Apesar de provocar alívio imediato, a situação pode agravar ainda mais a inflamação e danificar a barreira natural da pele.

Causas e tratamento

Cercada de muitas dúvidas, a dermatite atópica não possui cura, mas tem tratamento. A condição age como uma doença inflamatória, onde há uma falha na barreira de proteção natural da pele.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguns fatores podem agravar a dermatite atópica, tais como:

  • Sudorese excessiva;
  • Baixa umidade;
  • Roupas de lã, tecidos sintéticos e ásperos em contato com a pele;
  • Banhos longos com água quente;
  • Uso de sabonetes em excesso;
  • Situações de estresse.

A dermatologista Paula Belotti explica que o acompanhamento deve ser feito por um profissional médico e, em casa, com o uso de produtos adequados para a região, afim de evitar crises agudas.

"O primeiro é responsabilidade do paciente e envolve a hidratação constante e a escolha de produtos adequados para fortalecer a barreira da pele. O segundo pilar é onde o dermatologista atua, prescrevendo tratamentos específicos, como anti-inflamatórios tópicos, para controlar a inflamação de forma segura e eficaz”, complementa", justifica.

O que usar na pele com dermatite atópica?

cookie_studio/Freepik
skin care; pele; creme - cookie_studio/Freepik

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda segundo a SBD, é essencial melhorar as condições da barreira na pele, por meio de hidratantes ou emolientes, além de produtos específicos para pele seca.

Nestes casos, a skincare vai muito além de um cuidado estético com a pele, e funciona como aliada no dia a dia para prevenções de crises e agravamentos da doença.

A Cetaphil, por exemplo, é uma marca que possui produtos que atendem a necessidades específicas de peles com tendência atópica, tais como:

  • Cetaphil® Pro AD Restoraderm Sabonete Líquido: sabonete feito para limpar suavemente a pele e melhorar a hidratação natural durante a pós o banho. Feito para uso diário, que alivia o desconforto da pele atópica;
  • Cetaphil® Pro AD Restoraderm Creme Hidratante: creme responsável por reduzir a irritação e coceira, promovendo alívio na pele. Recupera a barreira cutânea e mantém a pele hidratada;
  • Cetaphil® Pro AD Restoraderm Loção Hidratante: hidratante com ação anticoceira, que acalma a pele seca e irritada, além de hidratar por 48h.

Leia também

Bigorexia: quando a musculação deixa de ser saudável
Comportamento

Bigorexia: quando a musculação deixa de ser saudável
Investimento em startup amplia uso de inteligência artificial na saúde
TECNOLOGIA

Investimento em startup amplia uso de inteligência artificial na saúde

Compartilhe

Tags