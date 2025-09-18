Investimento em startup amplia uso de inteligência artificial na saúde
Com o aporte, tecnologia da Sofya será incorporada às soluções da MV até 2025, fortalecendo inovação clínica e apoio a decisões médicas
A MV, multinacional brasileira de tecnologia em saúde, anunciou investimento na Sofya, startup de inteligência artificial aplicada ao setor. A operação representa um novo passo da companhia na estratégia de ampliar a transformação digital em hospitais, clínicas e operadoras de saúde, oferecendo ferramentas que prometem mais eficiência e redução de erros.
Fundada em 2022 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a Sofya tem como propósito apoiar médicos e equipes com inteligência artificial capaz de tornar diagnósticos mais precisos e a gestão de serviços mais ágil.
A iniciativa já ultrapassa 1 milhão de consultas apoiadas pela tecnologia e alcançou destaque internacional ao ser selecionada para o Mayo Clinic Platform Accelerate, programa global de referência em tecnologias médicas baseadas em IA.
Expansão e reconhecimento internacional
Além de integrar o Brazil Florida Business Council, a startup soma prêmios relevantes, como o Johnson & Johnson Health-Tech LATAM e o Mana Tech LATAM Competition. Também teve participação em eventos internacionais de inovação, como o Stanford AIMI e o Oracle World, e publicações em fóruns acadêmicos como a AAAI (Associação para Avanço da Inteligência Artificial).
Com valuation estimado em R$ 50 milhões em 2025, a Sofya foi pioneira no treinamento de modelos de linguagem clínica (Clinical LLM) voltados à interoperabilidade, o que reforça seu posicionamento no cenário global de inovação em saúde.
Aplicações práticas da IA
As soluções da startup vão desde a automação de rotinas administrativas, como preenchimento de documentos por comando de voz, até o apoio a decisões clínicas complexas. Entre as funcionalidades, estão:
- Recomendações de exames e diagnósticos diferenciais;
- Otimização de filas em pronto-atendimentos;
- Identificação de riscos críticos em prontuários eletrônicos;
- Suporte a decisões médicas em tempo real.
Visão estratégica
Para o CEO da MV, Paulo Magnus, o investimento fortalece o protagonismo da empresa na transformação digital da saúde. “Estamos unindo a eficiência da nossa plataforma à sofisticação da inteligência artificial da Sofya. Essa colaboração permitirá o desenvolvimento de uma inteligência médica capaz de transformar a prática clínica e levar a inovação da MV a um novo patamar, com alcance internacional”, afirmou.
Já o cofundador da Sofya, Igor Couto, destacou que o propósito da empresa é aliviar a carga cognitiva dos profissionais de saúde. “Funcionamos como um segundo cérebro que apoia diagnósticos e decisões. A parceria com a MV acelera esse objetivo e amplia a capacidade de levar a expertise clínica brasileira para o mundo”, disse.
Próximos passos
Segundo as companhias, até o fim de 2025 a tecnologia da Sofya será incorporada em todas as soluções da MV, hoje presente em milhares de hospitais e clínicas na América Latina. Além disso, as duas empresas vão desenvolver conjuntamente novos algoritmos de inteligência artificial de fronteira, com foco em medicina de precisão e cuidado centrado no paciente.
Com a parceria, a MV reforça sua posição como líder latino-americana em soluções digitais para saúde, consolidando um ecossistema de inovação que une experiência de mercado e tecnologia de ponta.