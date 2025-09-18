Investimento em startup amplia uso de inteligência artificial na saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o aporte, tecnologia da Sofya será incorporada às soluções da MV até 2025, fortalecendo inovação clínica e apoio a decisões médicas

A MV, multinacional brasileira de tecnologia em saúde, anunciou investimento na Sofya, startup de inteligência artificial aplicada ao setor. A operação representa um novo passo da companhia na estratégia de ampliar a transformação digital em hospitais, clínicas e operadoras de saúde, oferecendo ferramentas que prometem mais eficiência e redução de erros.

Fundada em 2022 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a Sofya tem como propósito apoiar médicos e equipes com inteligência artificial capaz de tornar diagnósticos mais precisos e a gestão de serviços mais ágil.

A iniciativa já ultrapassa 1 milhão de consultas apoiadas pela tecnologia e alcançou destaque internacional ao ser selecionada para o Mayo Clinic Platform Accelerate, programa global de referência em tecnologias médicas baseadas em IA.

Expansão e reconhecimento internacional

Além de integrar o Brazil Florida Business Council, a startup soma prêmios relevantes, como o Johnson & Johnson Health-Tech LATAM e o Mana Tech LATAM Competition. Também teve participação em eventos internacionais de inovação, como o Stanford AIMI e o Oracle World, e publicações em fóruns acadêmicos como a AAAI (Associação para Avanço da Inteligência Artificial).

Com valuation estimado em R$ 50 milhões em 2025, a Sofya foi pioneira no treinamento de modelos de linguagem clínica (Clinical LLM) voltados à interoperabilidade, o que reforça seu posicionamento no cenário global de inovação em saúde.

Aplicações práticas da IA

As soluções da startup vão desde a automação de rotinas administrativas, como preenchimento de documentos por comando de voz, até o apoio a decisões clínicas complexas. Entre as funcionalidades, estão:

Recomendações de exames e diagnósticos diferenciais;

Otimização de filas em pronto-atendimentos;

Identificação de riscos críticos em prontuários eletrônicos;

Suporte a decisões médicas em tempo real.

Visão estratégica

Para o CEO da MV, Paulo Magnus, o investimento fortalece o protagonismo da empresa na transformação digital da saúde. “Estamos unindo a eficiência da nossa plataforma à sofisticação da inteligência artificial da Sofya. Essa colaboração permitirá o desenvolvimento de uma inteligência médica capaz de transformar a prática clínica e levar a inovação da MV a um novo patamar, com alcance internacional”, afirmou.

Já o cofundador da Sofya, Igor Couto, destacou que o propósito da empresa é aliviar a carga cognitiva dos profissionais de saúde. “Funcionamos como um segundo cérebro que apoia diagnósticos e decisões. A parceria com a MV acelera esse objetivo e amplia a capacidade de levar a expertise clínica brasileira para o mundo”, disse.

Próximos passos

Segundo as companhias, até o fim de 2025 a tecnologia da Sofya será incorporada em todas as soluções da MV, hoje presente em milhares de hospitais e clínicas na América Latina. Além disso, as duas empresas vão desenvolver conjuntamente novos algoritmos de inteligência artificial de fronteira, com foco em medicina de precisão e cuidado centrado no paciente.

Com a parceria, a MV reforça sua posição como líder latino-americana em soluções digitais para saúde, consolidando um ecossistema de inovação que une experiência de mercado e tecnologia de ponta.